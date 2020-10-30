十字路口的互联网巨头

25 年时间过去，美国互联网行业监管走到了十字路口，新古典自由主义也走到了尽头。

Jack Dorsey, Sen. Ted Cruz spar over Twitter's role in elections - CNN Video

大选前的政治批斗会

这不像是一场国会听证会，更像是一场政治批斗会。Twitter CEO 多西、Facebook CEO 扎克伯格和谷歌 CEO 皮猜，这三位美国最大社交网站的掌舵者周三远程参加了美国参议院的听证会。他们面无表情地坐在屏幕前，回应着来自参议员们的质疑和盘问，忍受着来自共和党人的批评和抨击。尽管努力试图保持距离，但他们的社交网站还是不可避免卷入了残酷的政治斗争。

这场听证会是美国参议院商务委员会主持召开的，讨论主题是 “230 免责条款是否助长了科技巨头们的恶劣行为？”不过，美国大选已经进入倒计时，参议院周一就已经宣布休会，连疫情经济刺激计划都不谈了。占据参议院多数席位的共和党人在这个时候召开听证会，显然不是真想讨论互联网平台的监管改革，而是借机向社交媒体平台施压。民主党人明确反对这场出于政治目的的 “套路”(Sham)听证会，认为共和党人想在大选之前恐吓互联网平台。

在总共四个小时的听证时间里，多西总计回答了 58 个问题，扎克伯格回答了 49 个，而皮猜只被提问了 22 次。从问题数量也可以看出，这场听证会的重心是政治影响力巨大的两大社交媒体平台。两党的关注点更有着明显差别：共和党人一共提问了 69 个关于内容审查的问题，而民主党人只提到了 12 次。民主党人一共问了 28 个关于虚假信息的问题，共和党人只提到了 7 次。

共和党人对这三大互联网平台积怨已久。过去几年，他们一直指责硅谷互联网公司存在政治立场偏见，在言论审查方面持有双重标准，对保守派的网络言论限流、删除甚至封号。不过，这三大互联网平台并不认为自己是在内容审查 (Censorship)，而称之为内容审核 (Moderation)。他们也解释了自己的内容审核标准，包括不得传递虚假信息，不得煽动暴力仇恨，不得泄露个人隐私等等。

今年夏天，Twitter 给特朗普的数条争议推文打上了 “需要进行事实核查”、“煽动暴力”等标签，甚至进行了折叠隐藏。这位共和党总统因此大发雷霆，公开宣称要对 Twitter 进行报复。相比之下，Facebook 在处理特朗普争议内容方面行动迟钝，给扎克伯格带来了不小的舆论压力。不过，此次点燃共和党人怒火的导火索则是上周一篇关于民主党总统候选人拜登儿子涉嫌腐败的黑料。

这篇爆料文章的信源是特朗普的私人律师朱利安尼，内容存在诸多疑点。朱利安尼找到了特朗普盟友默多克旗下的小报《纽约邮报》来发布，诸多主流媒体则拒绝跟进报道。文章上线之后，Twitter 和 Facebook 不约而同选择了封锁，阻止这篇可能影响大选结果的争议报道在自己平台传播。眼看着可能影响大选结果的负面爆料连续被两大平台封锁，共和党人是怒火中烧。

本场听证会的最火爆时刻来自德州参议员克鲁兹 (Ted Cruz)的咆哮，他甚至直接对着多西用了 “What the hell”这样的狠话，质疑多西有什么权力进行内容审查。而在屏幕的另一侧，极具个性的多西挂着闪亮的鼻环，留着长长的胡子，像是一名旧金山街头走来的传统嬉皮士。他面无表情向愤怒的共和党人解释 Twitter 平台的内容审核标准，打标签是因为需要提供更多背景信息，限制拜登儿子的黑料是因为违反了信息隐私政策。

共和党人并不接受这种解释，他们更相信是硅谷在帮助拜登当选。即便两大平台强调自己会依据事实决定是否删除争议内容，这种态度也令共和党人感到不满。犹他州共和党参议员麦克李 (Mike Lee)直接表示，事实核查也是一种内容审查。在此之前，两大社交媒体删除了大量煽动保守派选民的阴谋论内容，包括全平台封杀所有与 QAnon 阴谋论有关的内容及讨论小组。

现在在两党议员对社交媒体的监管态度，和两年前正好相反。2016 年始终占据民调领先的希拉里最后意外爆冷输掉大选，民主党人一直认为社交媒体上肆虐的各种阴谋论和政治谣言是一个重要因素，指责 Twitter 和 Facebook 负有不可推卸的责任。2018 年 Facebook 泄露用户数据的剑桥分析事件曝光后，扎克伯格在国会两院参加了总计七个半小时的听证会，那一次愤怒炮轰社交媒体的则是民主党人，而共和党人则幸灾乐祸地在一旁打酱油，甚至还有心情替扎克伯格解围。看重意识形态斗争的克鲁兹倒是一直都在扮演鹰派角色。

230 免责条款面临修订

在昨天的听证会上，多西和扎克伯格都承诺要在未来推动两个平台的信息算法、审核标准、内容决策更加透明。但这场听证会就像是过去几年美国政治混战的缩影。随着美国社会日益分裂，社交媒体成为了两派斗争的主要阵地，他们越来越难在左右两派之间保持着立场平衡。无论他们怎么做，都会有一方存在不满。

过去几年时间，共和党持续炮轰两大社交媒体对自己存在偏见和审查过度，而民主党却在不断指责两大网络平台在阻止虚假信息与仇恨内容方面做的不够。过去三年时间，扎克伯格已经是第五次参加国会听证会了，而多西和皮猜这也是第三次参加国会听证。就在下个月，他们还要就平台对选举相关内容的处理，参加参议院司法委员会的听证会。好在因为疫情的关系，这些硅谷亿万富翁可以舒服坐在家里回答提问，不需要再来回耗费 12 个小时奔波于东西两岸。

虽然这次听证会大部分时间都是共和党在发泄怒火，真正严肃讨论修改监管立法的时间并不多，但 230 条款却是美国互联网行业未来无法回避的关键议题。社交媒体已经成为两党争斗的核心阵地，修改 230 条款是两派政要威胁互联网巨头的最有效手段。或许多西和扎克伯格都要面对一个残酷的事实：无论此次大选结果如何，这把法律保护伞可能都走到了修改甚至撤销的时候。

虽然两党在绝大部分政策上都针锋相对，但他们至少在一个问题上达成了共识：1996 年《通信规范法》的 Section 230 条款应该修订了。共和党和民主党的出发点完全不同，但他们都希望借此向互联网平台施压，获得对自己有利的政治舆论结果。共和党希望阻止互联网公司对保守派言论的偏见，而民主党则希望互联网平台加大力度处理谣言和仇恨言论。

230 条款来自互联网刚刚起步的 1995 年，起草者是加州和俄勒冈州的两位议员，次年获得国会批准。“任何交互式计算机服务的提供商或者用户不应被视为另一信息内容提供商提供的任何信息的发布者和发言人。”这个条款实际上包括两个意思：互联网公司无须为平台上的第三方信息负责，用户在平台发布的内容与平台无关；互联网公司无须为他们善意删除平台内容的行为负责，他们有权根据审核标准删除用户发布的内容。

这条只有短短 26 个英文单词的法律条文，给美国互联网行业的高速发展创造了宽容的监管环境，更为社交媒体的随后兴起铺平了道路。在过去的 24 年时间里，这条法律条文一次次地给互联网公司保驾护航，在诸多诽谤和欺诈相关诉讼中全身而退。此外，互联网公司也得以完全按照自身规则来删除他们认为不妥的内容和账号，免受用户的诉讼。

硅谷圣克拉拉大学法学教授戈德曼 (Eric Goldman)谈到这一条款的重要意义时对新浪科技表示，230 条款实际上造就了现代互联网。但在扶持保护互联网行业壮大之后，这条免责条款也在不断遭受批评。过去几年时间里，无论是 Facebook 和 Twitter 等大互联网平台，还是 4Chan 和 Gab 等小互联网平台，都充斥着大量的仇恨言论、虚假信息、阴谋论等不当内容，甚至有恐怖分子在社交平台上预告和直播枪击案件。这些极端内容让社交媒体承受着比以往更大的监管压力。

今年关于 230 免责条款修订的讨论，直接推动者是特朗普总统。今年 5 月，在 Twitter 连续给特朗普的争议推文打标签之后，特朗普颁布行政命令要求政府对 230 条款的免责保护进行限制。美国司法部随后出台了 230 条款修订的意见草案，几位共和党参议员也提出了限制 230 条款的立法草案，明确提出要把免责条款与互联网公司的 “善意”联系起来。潜台词是，如果互联网平台存在立场偏见，则可以追诉责任。

民主党对此有着不同的理解。他们认为互联网公司，尤其是社交媒体，有责任努力清除平台上的有害信息。如果一周之后民主党成功夺回国会两院，那么他们将在立法程序中占据主导。230 免责条款具体怎么改，将由民主党说了算，共和党参议员目前单方面提出的立法草案也将就此作废。下一届国会将如何推进 230 免责条款的修订，直接取决于 11 月 3 日的大选结果 (众议院全部改选，参议院改选三分之一)。

虽然互联网巨头们富可敌国，掌控着美国科技行业，但在执掌政治权力的国会议员面前，三位亿万富翁却处于被监管者的弱势地位。扎克伯格选择了以退为进，支持国会重订法律；而多西和皮猜则呼吁议员们谨慎考虑，他们警告撤销 230 免责条款可能会带来意想不到的负面影响：为了规避法律风险，互联网平台会更加频繁地审查内容。而且只有大企业才能承受合规与诉讼成本，小互联网公司会因此不堪重负。

实际上，美国国会已经对 230 免责条款进行了微调。过去两年时间，美国国会已经就 230 条款进行了多次听证讨论。2018 年通过的《打击性贩卖行为法》打开了缺口，这条法律明确规定互联网公司有责任举报和移除网络平台上的性贩卖 (贩卖人口用于性剥削)，否则会面临相关法律的处罚。虽然民主党和共和党在内容审核方面立场对立，但他们都认同互联网平台需要对阿片类药物等非法药物销售以及儿童色情内容承担责任。这方面的立法得到了跨党派支持，已经在推进过程中。

新自由主义走到尽头

无论此次大选结果如何，美国的互联网行业都已经走到了监管变革的十字路口。除了 230 免责条款的可能修订，美国互联网巨头还面临着来自两党共同推动的反垄断调查和诉讼。或许一个不争的事实是，过去 25 年时间，美国互联网行业自由发展的黄金时代已经结束，主导美国经济和互联网监管的新古典自由主义 (Neoliberalism)已经走到了尽头。

过去几十年时间，无论两党谁上台执政，他们的经济政策大体抱有近似的理念：放松监管，鼓励竞争，推动全球化，让市场自己进行调节，让企业得到最大自由空间。尽管 2008 年的金融危机让美国政府在金融领域重新加强了监管，但在互联网经济方面却始终保持着放手发展的立场。放松企业的政治捐款限制更是让经济权力加快影响到政治领域。

互联网经济的崛起是新古典自由主义的成功象征，而 230 免责条款更是新古典自由主义意识形态的一部分。美国政府主持资助研究互联网技术，之后开放这一领域，刺激私人资本涌入进行商业开发，鼓励技术创新和创业机遇，造就新的经济产业和就业机会。雅虎、谷歌、亚马逊、Facebook 等诸多互联网巨头都诞生于这一技术热潮之中，他们几乎主导了全球所有的国家市场。

二十多年时间过去，互联网经济已经成为美国经济的领头羊。几大互联网巨头不仅市值超过万亿美元，年营收超过千亿美元，彻底压倒了所有的传统行业巨头，更控制和冲击着经济的每个行业。即便在新冠疫情导致美国经济陷入衰退，传统经济普遍萧条，数百万民众失业陷入贫困之际，美国互联网巨头业绩依然保持着稳定增长，科技类股引领着美国股市稳步攀升，超级富豪的个人财富急剧膨胀。

另一方面，互联网巨头的社会影响力也令人无法忽视，他们控制着每个网络用户的数据，决定着他们所能看到的资讯，潜移默化影响着政治舆论。社交媒体在保护言论自由的旗帜下，长期无视放任平台上的极端、反智、仇恨内容，更是间接刺激了民族主义和民粹主义在美国政治舞台的抬头。在此次新冠疫情期间，各种反对口罩和疫情管控的网络舆论在社交网络上泛滥，甚至比尔盖茨和福奇博士都被阴谋化成为了邪恶化身。

高举民族主义大旗的特朗普上台，本身就是新古典自由主义的失败，导致美国社会经济不平衡加剧的苦果。2016 年他的意外当选，主要归功于五大湖区铁锈地带蓝领阶层的集体转向，才推动特朗普在普选票差距悬殊的情况下通过选举人票制度当选。这些选民在经济全球化、产业转移的过程中成为了被抛弃冷落的经济弱势群体。而不受管制的互联网则让这些群体更容易接受排外仇恨和反智阴谋论。

在他当选之后，特朗普也不遗余力地推出贸易保护主义，通过行政干预措施，试图改变全球化进程，稳固自己的选民基本盘。打击互联网巨头也是他转移矛盾的主要手段，特朗普一直不遗余力地强调，电商巨头亚马逊要为美国传统零售业陷入萧条负责。

一个明显的趋势是，2016 年美国大选正是美国互联网行业监管环境的一个分水岭。正是那次大选暴露出来的诸多问题，让社会开始关注社交媒体在政治舆论形成方面的影响力，尤其是虚假信息和仇恨内容给社会带来的巨大破坏力。特朗普与保守派对谷歌、亚马逊、Facebook 等互联网巨头的敌视态度，更是科技巨头反垄断监管大潮的直接推动力。

一周之后，无论特朗普还是拜登赢得大选，是右翼保守民族主义还是中左翼改良主义上台，美国的国家意识形态都会继续和新古典自由主义渐行渐远。虽然两派的出发点完全不同，但在互联网巨头的监管问题上，他们却有着相同的立场：打击垄断行为，加强言论审核，不能再让市场自己做主了。