苹果高管解读财报：我们推出 5G 手机 iPhone 12 的时机正好

苹果公司今天发布了 2020 财年第四财季业绩。报告显示，苹果公司第四财季总净营收为 646.98 亿美元，比去年同期的 640.40 亿美元增长 1%；净利润为 126.73 亿美元，比去年同期的 136.86 亿美元下降 8%。苹果公司第四财季大中华区营收为 79.46 亿美元，比去年同期的 111.34 亿美元下降 28%。

财报发布后，苹果管理层召开电话会议，首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）、首席财务官卢卡 · 马斯特里（Luca Maestri）和投资者关系（高级）总监 Nancy Paxton 参加会议并回答了分析师提问。

以下为电话会议实录：

CrossResearch 分析师香农 · 克洛斯（Shannon Cross）：谢谢接受提问。能否请你详细地说说中国的情况？卢卡 · 马斯特里刚才提到在各地区的服务。但是你能否谈谈，苹果在中国的趋势？

蒂姆 · 库克：谢谢香农。如果你观察中国和上季度情况的话，我会一并解释一下上季度和这季度的情况。上季度，我们看到，我们的非 iPhone 业务在整个季度呈现了两位数的强劲增长。对于 iPhone，你需要分为两部分看待。第一是九月中旬以前，这是往年我们发布 iPhone 的时间节点，也是消费者需求推动 iPhone 数据增长的时候。

当然，9 月的最后两个星期没有新的 iPhone 出货，导致数据总体上不如人意。但是上季度在中国的基础业务仍旧非常强劲。如果看我们发布的数据的话，可能会和你所想的有很大差异。就本季度而言，结合对上季度的解释和我们已经获得的动力，以及同样重要的，我们在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 上看到的初始数据，我可以告诉你，我们有信心，这个季度可以在中国实现业绩的增长。所以，我们对目前的发展非常乐观。还有一些信息，我可以和大家分享。上季度，在中国，我们渠道侧的库存减少比在其他地区更加显著。这也导致中国区的数据与其他区域有所不同。此外，去年同期的新产品在我们 iPhone 销售中所占的百分比也高于其他区域。希望这些可以帮助你了解我们在中国的情况。至于中国市场，中国的 5G 发展非常迅速。预期到今年年底，中国将完成 60 万个 5G 基站的建设。所以，我们进入中国市场的时机刚刚好。结合我们在中国市场的受欢迎程度，我们对中国的业绩非常有信心。

香农 · 克洛斯：那在全球范围内，你怎么看待 5G 的趋势？主要驱动力你觉得是什么？

库克：我们正尽全力为 iPhone 用户提供最好的体验。为此，我们一直与全球各地的运营商紧密合作，确保 iPhone 的覆盖、电池和电话质量等都表现出色。到目前为止，我们已经在 30 多个地区跟 100 多家运营商完成了 5G 测试。因此，5G 在世界各地其实已经很普遍。但是，随着运营商继续扩大 5G 覆盖范围，未来将会不断有更多地方可以用上 5G。每周都会有新的变化。所以，事情只会变得越来越好。当然，肯定有会一些地方的发展比其他地方更快。但我们认为，我们推出 5G 设备的时机正好。

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