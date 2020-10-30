iPhone 12/mini/Pro/Max 助力，分析师：苹果有望在 12 月季度创下历史记录

据报道，尽管 iPhone 营收减少 21%，但得益于居家办公提振了 Mac 和 iPad 需求，苹果 9 月季度的营收还是创下纪录。

财报显示，在截至 9 月的第四财季中，苹果公司实现营收 647 亿美元，而此前的预期为 640 亿美元。

由于 iPhone 12 的发布延迟，上一季度 iPhone 的销售收入为 264 亿美元，低于一年前的 334 亿美元。苹果通常会在 9 月季度的最后两周开始销售最新款智能手机，但今年的 4 款新型号却有 2 款至今仍未开售。。

苹果 CFO 卢卡 · 梅斯特里（Luca Maestri）告诉分析师：“尽管 iPhone 12 和 12 Pro 在 12 月季度第 4 周才发货，iPhone 12 Mini 和 12 Pro 在第 7 周才发货，但我们预计 iPhone 的营收将在 12 月季度增长。”

苹果股价在盘后交易中下跌了 5%，这反映出市场对该公司没有提供全年最重要的假日季预测感到失望。

梅斯特里表示，新冠疫情的影响使其难以具体预测，但他坚信苹果的假日季营收将较一年前创纪录的 918 亿美元有所增长。

“欧洲病例短期内数量上升，美国案例数量很高，存在很多不确定性。” 他说，但是 “我们非常有信心…… 在 12 月季度增加营收”。

由于居家办公人数增多，Mac 电脑的销售额增长了 29%，达到 90 亿美元，iPad 平板电脑销售额增长了 46%，达到 68 亿美元。

苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）对分析师说：“今年 9 月季度是 Mac 的历史最高水平。而且超出幅度不少，较之前的记录整整高出 16 亿美元。”

他认为，受到新冠疫情的影响，消费者被迫进行升级，因此 Mac 和 iPad 的销售对该公司可能更重要。“远程工作不会很快恢复到以前的状态。”

可穿戴设备（包括耳机和智能手表）增长了 21%，达到 79 亿美元。服务业务增长了 16%，达到创纪录的 145 亿美元。

“除了 iPhone 之外，公司同比增长为 25%。” 梅斯特里说，“如果考虑到我们所处的宏观环境以及我们公司的庞大规模，真的是表现优异。”

PP Foresight 分析师保罗 · 派斯卡托利（Paolo Pescatore）认为，尽管 iPhone 推迟发布，但苹果仍能超出预期，“显然凸显了产品种类的多样性”。

这份财报有两个令人失望的地方：净利润下降 7.4%，至 127 亿美元；大中华区收入下降 28.6%，至 79 亿美元。

梅斯特里表示，这两个指标下滑都是因为 iPhone 12 推迟发布导致的。“一年前我们在中国推出了新 iPhone，今年却没有，”他说，“我们将在 12 月季度在中国增长。”

分析师预计，由于库克本月推出了 4 款 iPhone 12 机型，该公司有望在 12 月季度创下历史记录。

库克在一份声明中说：“尽管新冠疫情带来了持续的影响，但苹果仍处于我们有史以来产品最多产的时期。在我们首款具有 5G 功能的 iPhone 的带动下，我们所有新产品的早期反馈都非常积极。”

从整个财年来看，苹果营收增长 6%，至 2745 亿美元，每股收益增长 10%，至 3.31 美元。梅斯特里表示，营收、每股收益和自由现金流等指标均创下年度最高记录。

批评人士可能指出，苹果的营收 5 年间仅增长了 17%，与同期 4 倍的市值增长相去甚远。但是，由于对硬件和服务的日益重视，苹果目前对 iPhone 的依赖程度有所降低，业绩的周期性波动也有所降低。

上个季度的 iPhone 销售额占苹果总营收的 41%，而去年同期为 52%。