LG 化学将召开股东大会，决定是否剥离电动汽车电池业务

据报道，此前韩国企业 LG 化学宣布，计划剥离其备受瞩目的电动汽车电池业务，然而最新的消息称，该公司的这一计划可能需要海外投资人的帮助才能实现。



LG 化学是全球最大的电动汽车电池制造商，该公司将于周五召开一次特别的股东大会，就一项提案进行投票，该提案的内容是剥离该公司的电动汽车电池业务，包括特斯拉在内的多家汽车制造商都在使用 LG 化学所生产的动力电池。LG 化学将暂时持有该部门 100% 的股份，但是他们计划拿出 20%-30% 的股份进行 IPO。

然而，LG 化学的这个计划遭到了其第二大股东韩国国家养老基金（NPS）的反对，该基金持有 LG 化学 10.3% 的股份，本周早些时候 NPS 明确表示不支持这项计划。NPS 认为，这项计划有可能损害股东利益，包括可能稀释股权价值。因此，如果想要完成这项计划，LG 化学需要海外投资人的帮助，后者持有 LG 化学大约 40% 的股份。

首尔分析机构 Shinyoung Securities Co. 的分析师李智妍（Lee Ji-yeon）表示：“具体结果要看外国股东如何投票。如果只从业务的角度看，拆分是最好的选择，因为公司将需要更多的资金进行扩张。但是这样的处理方式却激怒了许多投资者。”她表示，许多散户股东也对该计划感到不满。

随着全球对电动汽车需求的上升，拆分 LG 化学的电池业务，将巩固该公司在市场上的地位，从而更好地与中国企业宁德时代等竞争对手争夺市场份额。在欧洲和美国市场上，LG 化学的市场地位也比许多竞争对手更为有利，2020 年该公司的欧洲销量将迎来激增。此外，在美国正在进行的总统大选中，如果民主党候选人乔 · 拜登（Joe Biden）在选举中最终胜出，对于电动汽车产业来说也是一个巨大的利好消息，因为拜登有意大力推动电动化交通的发展。

对于 LG 化学拆分电池业务的计划，散户股东同样感到不满，因为该公司并未向散户提供任何股票作为补偿。个人投资者不得不认购 IPO 股份，而这可能将需要一年左右的时间才能完成。LG 集团的控股公司 LG Coro. 持有 LG 化学 30% 的股份。

股东游说团体 Institutional Shareholder Services Inc. 建议股东批准拆分，专注于责任投资的机构 Calvert Research & Management 也表示将投票支持 LG 化学的这项计划。

SNE Research 的数据显示，在 2020 年前 8 个月中，LG 化学超越了诸多竞争对手，成为汽车制造商最大的锂电池供应商，其市场份额也从一年前的 11% 左右提升到了 25% 左右。

Sanford C. Bernstein 驻香港的资深分析师马克 · 纽曼（Mark Newman）表示，这家电池供应商的崛起，得益于其在很早以前就瞄准了汽车行业，与汽车制造商建立了关系。此外，该公司还拥有强大的技术能力，其内部专长于生产电池阴极（电池中成本最高的部件）。

纽曼表示：“他们的地位非常、非常强大。他们在欧洲和美国有一定的地理优势，并且与中国以外的主要汽车制造商都有一定的联系。与其他韩国企业相比，LG 化学进入电动汽车电池领域的时间更早一些。”

电池业务如果能够独立出来，将对投资人产生极大的吸引力，特别是那些关注环境、社会和企业治理的投资人。纽曼表示，由于 LG 化学有石化产品，因此上述投资人目前还不能持有 LG 化学的股票。

LG 化学当前的市值大约为 400 亿美元，相比之下，该公司在电池领域的主要竞争对手宁德时代的市值大约为 830 亿美元。

今年，电动汽车制造商和相关企业也受到了投资人的青睐。今年 1 月份以来，中国电动汽车制造商蔚来的股价已经上涨了 600%，而小鹏和理想也都有出色的表现。

纽曼称，投资人当前正在密切关注 LG 化学计划中的电池业务单独 IPO，“因为它将是所有人都想要持有的热门股票”。

彭博新能源财经分析师李代鑫（音，Daixin Li）表示，剥离电池部门，还能提升该部门获得资本的机会，并帮助其加速快速扩张。LG 化学目前拥有最强大的制造能力，该公司的目标是通过在中国、波兰和美国增加生产设施，从而在 2023 年将产量增加一倍以上，从当前的每年 120 千兆瓦提升至大约 260 千兆瓦。到 2024 年，其年销售额预计将从 2021 年的 18 万亿韩元（265 亿美元）提升到 30 万亿韩元以上。

李代鑫称，LG 化学 “目前的工厂规模扩张严重依赖来自石化和材料等其他业务部门的收入。获得更多外部资本，将有助于该公司促进产能的提升。”

纽曼则表示，LG 化学还有另外一个获得资金的方式，即向一家或多家汽车制造商出售其股份。除特斯拉外，LG 化学还与大众汽车和现代汽车集团等汽车制造商签订了长期供应合同，同时他们还与通用汽车和吉利汽车旗下的上海华普国润汽车签订了合资项目。