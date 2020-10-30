库克：倾向于人们为硬件支付部分费用，因此苹果提供了分期付款选项

苹果公司今天发布了 2020 财年第四财季业绩。报告显示，苹果公司第四财季总净营收为 646.98 亿美元，比去年同期的 640.40 亿美元增长 1%；净利润为 126.73 亿美元，比去年同期的 136.86 亿美元下降 8%。苹果公司第四财季大中华区营收为 79.46 亿美元，比去年同期的 111.34 亿美元下降 28%。

在随后高管电话会议中，提问者问到了关于苹果的硬件捆绑问题，库克给出了一些关于 Apple One 的消息。

Jeriel Ong：我有一个战略方向的问题。Apple One 服务捆绑包是希望将多个服务捆绑在一起。那我想知道，然后有些投资者也时常问我，那可不可以把苹果的硬件也捆绑在一起？如果服务捆绑可行的话，硬件捆绑是不是也可行？如果不是的话，是不是因为捆绑硬件并不能带来和服务捆绑相同的好处？

库克：对于硬件捆绑，今天没有信息可以公开的。但我们确实认为人们倾向于每月为他们的硬件支付一部分费用。因此，我们的商店和线上销售提供了分期付款选项。也正因为如此，有些渠道也基于按月支付的方式出售硬件。对于某些购买者来说，这跟订阅模式已经有点类似，因为他们习惯在使用一部手机一段时间之后，换新手机，并利用这部手机的剩余价值换取新手机的购买补贴。然后在服务方面，经常有消费者问我们，是不是可以提供一种更加简单便捷的方式，可以直接购买所有的服务？当然，我们希望更好地服务用户。于是，我们想到推出 Apple One。