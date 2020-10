IT之家 10 月 13 日消息 苹果 CEO 蒂姆 · 库克(Tim Cook)今晚在 Twitter 上分享了稍后发布会的音乐专辑,并表示稍后见。库克此次分享的 Apple Music 播放列表似乎是昨天更新的,共有 27 首歌曲,播放时间为 1 小时 42 分钟。

参考此前惯例,苹果在音乐的选择上很有可能暗示着苹果发布活动内容。

它始于艺术家 Panic 的三重奏:“寄予厚望(High Hopes)”,“无论如何(Whatever It Takes)”和 “随你吧(Come As You Are)”包含迪斯科,迷幻乐团等。

此外,iPhone 12 系列相机和影像功能也可能有一些微妙的升级,因为列表的其余部分包括约翰尼 · 纳什(Johnny Nash)的作品《我现在可以看清楚》(I Can See Clearly Now)、地表最强音乐剧《汉密尔顿》(Hamilton),以及《我的镜头》。

IT之家了解到,苹果年度发布会将于 14 日凌晨 1 点举行,届时 iPhone 12 系列机型等产品有望亮相。