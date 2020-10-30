LG 化学股东大会通过电动汽车电池业务分拆议案，赞成率 82.3%

10 月 30 日消息，据国外媒体报道，LG 化学今日表示，公司股东大会表决通过关于该公司分拆汽车电池业务的议案。

外媒表示，超过 77.5% 的股东参与。该分拆案曾遭到第二大股东国民年金公团（NPS）和部分个人股东的反对，但在外国人投资者和机构投资方的支持下，议案最终以 82.3% 的赞成率获得通过。

LG 化学将从 12 月 1 日起正式将电池事业划分出去另设一个新公司，新公司名称暂定为 “LG ENERGY SLOLUTIONS”（LG 能源解决方案）。

LG 化学计划将这家新公司发展成为以电池事业为中心能源解决方案供应商，并于 2024 年销售额将超过 30 万亿韩元。新公司今年的预期销售额约为 13 万亿韩元。

LG 化学电池业务每年资本开支大，因此需要大量的资金。此次分立有助于未来大规模融资，为后续发展奠定资金基础。通过为每个事业部门建立独立的财务结构，也可以减轻财务负担。

对于新公司的公开募股，LG 化学此前曾表示，“目前尚未有具体计划，会持续进行研讨”，并表示 “事业活动产生的现金用于随着电动汽车需求的增加所需的投资基金，LG 化学拥有 100%的股份，因此如有必要，可以通过各种方式筹集资金。”

LG 化学电池业务提供涵盖电池材料、电池单体、电池包生产及销售，以及电池修理、租赁、充电、回收再利用等电池全生命周期的多样化服务。