华为 Mate 40/Pro 系列 EMUI 11 带来全新功能设计：36 个月不卡顿，灵动熄屏，畅连视频报警

IT之家10月30日消息 今天下午，华为 Mate40 系列国行发布会举行，华为Mate40 系列搭载了EMUI 11系统。余承东表示，四年前华为承诺华为手机可使用18个月不卡顿，而现在可以达到36个月不卡顿。华为Mate 40 Pro使用36个月后流畅性只比最开始下降2.5%。

华为Mate40 系列将AOD升级为灵动熄屏显示，EMUI11熄屏显示融入了蒙德里安、孟菲斯等艺术风格，同时还可以通过拍照取色和自定义排版、颜色和内容，创作属于自己独一无二的熄屏显示。此外，结合前置姿态感应技术的灵动熄屏显示，让你的手机和你心意相通，只需一个眼神，手机瞬间点亮。

IT之家获悉，EMUI 11 精心准备了多种艺术风格的主题，有经典油画风格创作风格的星空彩绘，有真实影像与数字技术结合的超现实主题境界，还有CG创作的仿生艺术光之翼主题，让你的每一次解锁都是视觉享受。

EMUI 11用科学量化体验，将人因研究应用到视觉、交互、动效、多感官协同等多个场景，让你体验到更舒适的交互。

EMUI 11升级全新畅连消息，宫格发图无需刷屏，语音信息点哪听哪，屏幕共享快捷高效，畅享沟通的快乐。

华为Mate 40系列EMUI11支持智感支付，省去繁琐步骤，靠近扫描支付设备，手机将智能识别设备，自动弹出支付界面，一步即付。华为钱包和支付宝已经支持该功能。

EMUI 11成为你可以随身携带的全能翻译，无论是网页翻译，实景翻译，还是对话翻译，满足你更多的翻译需求，让外语不再成为阻挡你走向世界的绊脚石。

搭载EMUI 11的华为Mate40系列，将隔空手势再度升级，悬停亮屏，轻松唤醒；上下左右，界面随手切换；隔空按压，搞定电话接听。你的一举一动，它都心领神会！

EMUI 11畅连支持视频报警功能。危急时刻，一键报警，案情报告更及时，警情了解更清晰，事故处理更高效！目前已经在广东推出。

EMUI 11 畅连视频通话带来了虚化背景功能，让你在视频过程中免除尴尬，更好地保护你的个人空间，让视频通话有趣无负担！

EMUI 11 把想说的悄悄话放进畅连信封消息，无论是文字、图片或视频，都无法截屏或转发，让你的秘密不被传递。



搭载EMUI 11的华为Mate40系列在智慧能力上又有新升级，更全面的智慧多窗让任务切换更自如；多屏协同让PC上最多可同时打开3个手机应用窗口，轻松并行多任务。

EMUI11 不打扰、不跟踪、不泄露，为你的个人信息保驾护航，给你更全面的隐私安全保护，你的秘密，只属于你。