11999 元至 13999 元，华为 Mate 40 RS 保时捷设计正式发布：超跑赛道基因，八边形星钻设计后摄

IT之家10月30日消息 10月22日晚上，今天下午，华为Mate 40系列发布会举行，除了发布Mate 40/Pro/Pro+，华为还带来了Mate 40 RS 保时捷设计新品手机。

华为Mate 40 RS 保时捷设计售价公布，12GB+256GB售价11999元，12GB+512GB售价12999元，典藏版12GB+512GB售价13999元。

IT之家获悉，华为 Mate 40 RS 保时捷设计以雕塑感曲面突破二维视觉局限，超跑动感飞线设计贯穿机身中轴对称。采用纳米微晶陶瓷材质，白若凝脂，黑如墨玉，在温润雅致中更显力量美感。

华为Mate 40 RS 保时捷设计超跑赛道基因全面进化，标识性八边形星钻设计后摄，十四道打磨工序匠心打造雕塑感陶瓷机身与动感飞线设计相结合，在光与雾的交响中彰显质感卓然。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计搭载麒麟9000处理器，搭载全新超感知徕卡电影五摄，影像能力新突破，用多维视野，探索影像力的更多可能。典藏版更具红外测温功能，温度测量范围-20℃至100℃，感知冷暖，了然于心。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计搭载了 800 万像素 10X 潜望镜、5000 万像素超感光镜头、ToF 镜头、测温镜头、1200 万像素 3X 光变镜头以及 2000 万像素超广角镜头。华为表示这颗红外测温传感器，可检测零下20-100℃的温度。

华为 Mate 40 RS保时捷设计针对高端消费者的隐私安全保护能力也再上新高度。TEE OS安全微内核获全球商用OS内核最高安全等级的CC EAL5+认证，EMUI关键特性获得欧洲权威隐私认证ePrivacyseal，覆盖最严的数据保护法GDPR。3D人脸与屏幕指纹双重生物识别，均支持解锁和支付，信息全程在独立的微内核完成。

发布产品包含HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计及HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计典藏版共两款机型，典藏版机型额外新增红外测温功能。同时，典藏版机型附赠真皮智能视窗保护套及华为超级快充车载充电器（Max 66W）。