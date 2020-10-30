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华为将推出车载智慧屏，搭载鸿蒙系统，支持 HiCar 系统

2020/10/30 17:09:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月30日消息 在今日的华为国内发布会上，华为消费者业务手机产品线总裁何刚发表演讲，他表示，除了 500 万台新车会预装华为 HiCar，华为智选还将面向旧款车型推出车载智慧屏，后续安装之后，同样可将手机上的 App 体验同步到车载智慧屏上。

此外，华为 HiCar 目前支持150多款车，并在车中加入了多重场景体验。按照官方说法可通过后续升级智慧屏带来新的体验。

▲ 图源华为官方

但由于时间原因，华为并未在此次发布会上提及太多内容，但此前有博主爆料称华为将于 11 月 5 日举行智选品鉴会，进一步展示车载智慧屏真车体验等细节。

IT之家了解到，余承东透露，华为 HiCar 已经与超过 20 家车厂、150 多款车进行了合作。2021 年计划超过 500 万台车预装 HiCar，例如沃尔沃 XC40 即将搭载最新版本的华为 HiCar 系统。

《科创板日报》此前爆料称，华为车载智慧屏新品属于汽车后装设备，搭载了华为鸿蒙 OS 2.0 系统。车载智慧屏非中控大屏，可以放置在车上，尺寸类似平板，聚合了华为智能手机的大部分适合汽车移动场景的功能，如听音乐、看视频、打电话、上网和玩游戏等。

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关键词：华为

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