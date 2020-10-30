4999 元至 8999 元，华为 Mate 40/Pro/Pro+ 正式发布：搭载麒麟 9000 系列，星环摄像头

IT之家10月30日消息 今天下午，华为Mate 40系列发布会举行，华为正式发布了Mate 40和Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

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在发布会上，余承东公布华为Mate40系列售价。华为Mate 40 Pro售价6499元起，Mate 40 Pro+售价8999元起，Mate 40售价4999元起。

华为Mate 40 手机 8GB+128GB售价4999元；8GB+256GB售价5499元。将在12月21日正式发售。

华为Mate 40 Pro 手机8GB+128GB售价6499元；8GB+256GB售价6999元；8GB+512GB售价7999元；10月30日开售。

华为Mate 40 Pro+ 手机12GB+256GB售价8999元。10月30日开售。

科技艺术，环环相扣。华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，从浩瀚宇宙中汲取灵感，打造独具标识感的“星环”设计符号，让你的Mate自带光环，一眼可辨。

IT之家获悉，华为Mate40系列流线型屏幕铺满整个正面，丝滑曲面让握持更舒适；实体和虚拟键双重搭配，带来双倍便利；防误触算法让单手握持时也能自如操作。

华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，分辨率为 2376*1080，刷新率为 90Hz，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 和 Pro + 采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，2772*1344 分辨率，90Hz 刷新率，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

IT之家注意到，华为 Mate 40 采用了前置单摄，而 Pro 和 Pro + 机型则采用了前置双摄像头。

华为Mate 40和华为 Mate 40 Pro将浩瀚天空色彩，亮黑色、釉白色和秘银色撷取到玻璃后盖之上，尽显光影流转；还有两款素皮配色秋日胡杨和夏日胡杨，彰显高级质感。HUAWEI Mate 40 Pro+还推出陶瓷白和陶瓷黑，质感温润细腻。

胡杨，体魄雄奇，是沙漠中最别致的画卷之一，也是沙漠中永远不倒的丰碑，象征着顽强的生命力。HUAWEI Mate 40和HUAWEI Mate 40 Pro两款素皮配色取自于沙漠中的胡杨林，秋日胡杨灿烂金黄，层林尽染间诉说着生命的灿烂；夏日胡杨万里苍翠，葱葱郁郁间迸发着生命的力量。

华为Mate40系列搭载全新5纳米5G SoC麒麟9000系列芯片，Mate 40 Pro与Mate 40 Pro+搭载5nm麒麟9000 5G SoC旗舰芯片，集成150亿+晶体管，全面领跑5G时代，性能跨越式升级，让你体验震撼的高速流畅。

华为Mate40 Pro/Mate 40 Pro+搭载24核Mail-G78 GPU，运行大型游戏疾速流畅；90Hz刷新率和240Hz触控采样率，让你操控随指而动。配备立体声双扬声器、动感线性马达，画面、音效、振动的三种沉浸盛宴，让你身临其境。

华为Mate40系列畅连大文件闪传，打破速度与距离的局限，超大文件疾速闪传，高清画质不压缩、断点依然可续传，千里之外，疾速可达。

搭载EMUI11的华为Mate 40系列，支持5G/4G/2.4GHz WiFi 6+/5GHz WiFi 6+四网协同。

基于麒麟芯片强大性能，华为Mate40系列EMUI 11系统潜力充分释放，动效流畅性极大提升，长达36个月持久流畅。

华为Mate40系列充电速度再升级，4400mAh大电池提供更强劲续航能力，66W华为有线超级快充和50W华为无线超级快充，充分利用碎片时间帮你快速充电。还有全场景超级快充家族，无论是居家、办公，还是外出、旅行，让你随时随地电量满满。

在华为 Mate 40 系列发布会上，余承东在介绍完屏幕和处理器、电池之后着重介绍了华为 Mate 40/Pro/Pro+ 的相机系统。

华为Mate40系列更高性能镜头成就非凡影像力，轻松满足各种场景拍摄需求，助你用照片定格美好瞬间，用视频记录流动精彩。

华为Mate40系列拥有更大尺寸传感器，捕捉更多进光量，暗拍、夜景下也能明锐清晰，细节更细腻，成像更动人。

华为Mate 40 Pro+搭载多反射潜望式长焦摄像头，可实现10倍光学变焦、20倍混合变焦、最大100倍数字变焦，将远方景色尽收眼底，远超所见，所见超远。

华为Mate40系列搭载超感知徕卡电影影像系统，色彩明暗有度更具张力，人像细节更丰富细腻，捕捉瞬间更生动清晰，让生活点滴跃然眼前，高清每一拍，精彩每一刻。

华为 Mate 40 搭载了 5000 万像素主摄，1600 万像素超广角、800 万像素 3X 长焦镜头，与超广角相比的话，可实现 5 倍的光学变焦。

华为 Mate 40 Pro 搭载了 5000 万像素主摄，2000 万像素超广角电影镜头、1200 万像素 5X 潜望镜头，与超广角相比的话，可实现 7 倍的光学变焦。

最后，华为 Mate 40 Pro + 搭载了 5000 万像素主摄，2000 万像素超广角镜头，ToF 镜头、800 万像素 10X 潜望镜和 1200 万像素长焦摄像头，与超广角相比的话，可实现 17 倍的光学变焦。

IT之家了解到，华为 Mate 40 Pro+搭载2000 万像素超广角自由曲面摄像头，大幅减少画面边缘的形变，进一步还原你眼中的真实世界。

华为Mate40系列让移动影像创作大有可为，超级运动防抖、前置慢动作、4K高清延时摄影等模式让手机影像记录更多美好，全面影像力，让你的大制作，只需小操作。

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