【IT之家评测室】华为 Sound 音箱体验：音质佳，更聪明，更便宜

在 10 月 22 日的 Mate 40 系列全球发布会上，华为推出了和音响品牌帝瓦雷联合设计的华为 Sound 音箱，这款音箱与此前发布的 Sound X 同出一脉，都是同时具备强大声学表现和交互创新的智能音箱。



而今天，在华为 Mate 40 系列国内发布会上，华为 Sound 音箱正式面向国内市场推出。IT之家已经提前拿到了这款音箱，现在第一时间为大家送上详细的评测体验。

一、外观：延续 Sound X 的设计风格，温润沉稳

华为 Sound 音箱的外包装和此前 Sound X 类似，都是简约的白色方形包装盒，盒子正面的上半部分写有帝瓦雷四喇叭、隔空传音、Hi-Res 无损音质等功能，这也是 Sound X 的特色；下半部分的 Works with HUAWEI HiLink 代表其在智能家居环境有丰富的功能支持。

打开包装，就能看到华为 Sound 音箱的本体了。IT之家拿到的 Sound 音箱为白金色版本，音箱在设计上也延续了 Sound X 的风格，像一座圆柱状的白玉石墩，看起来柔和时尚且沉稳。

之所以这么说，是因为这个圆柱体通身没有一处棱角。简单，柔顺的曲线勾勒出 Sound X 的整体轮廓，给人一种柔和的视觉观感。

具体来看机身。华为 Sound 机身上半部分采用钢琴烤漆工艺，光亮质感，弧面流畅，采用包覆式高光纤维网布设计，声音传导更加自由、通透，同时起到防尘、防泼溅。

音箱在设计上的另一个标志是在机身两侧开口，露出了两个对称的开放式低音单元，表面镂空，带有同心圆拉丝纹理的低音扬声器振膜表面部分裸露，看起来还挺硬核。

音箱顶部为交互区域，由圆形触控面板外绕一圈金色金属栅格构成。触控板表面有丝印工艺，可以避免脏污影响触控效果。点亮触控区域，可以看到渐变的彩色光效，随着不同的声控模式呈现出独特的旋转形态。

华为 Sound 和 Sound X 在机身上有一处比较明显的不同，就是 Sound 音箱在纤维网底部加入了一处 AUX IN 的插口，可以通过 3.5mm 线材连接播放设备。

音箱底部拥有一圈硅胶脚垫，中心则为电源接口以及走线的凹槽，设计简洁时尚。

尺寸方面，华为 Sound 音箱直径为 147mm，高度为 186.7mm，重量则为约 2200 克，这个尺寸和重量，和便携是无缘的，更适合安安静静在家里某个地方发挥功效。

总体来说，华为 Sound 音箱和 Sound X 在外观上几乎没有什么变化，一样的时尚、温润和沉稳，设计风格也是白搭的，不过私以为大大理石桌面搭配，会更彰显其风格。

二、声学表现：配置略有削减，音质仍然令人满意

1、声学配置

既然是与帝瓦雷联合打造，那么华为 Sound 音箱的一个重要卖点固然就是它的声学表现了，也就是音质值得期待。这里我们先看一下它具体的声学配置。

首先华为 Sound 采用帝瓦雷四喇叭声学结构设计，由 1 个 4 英寸低音喇叭 + 3 个全频喇叭单元组成，再加上 2 个 PUSH-PUSH 对称式的被动单元（无源辐射器）。虽然它的机身相比 Sound X 更小更紧凑，但声压级（音量）仍然可以达到 90dB。

同时，华为 Sound 音箱还采用了帝瓦雷专利信号处理技术升级版 SAM2.0。

SAM 低音增强技术是一种通过算法补偿声音失真的技术，可以让声压和录音棚原声匹配，根据喇叭的失真情况进行针对性的补偿，同时也可以根据喇叭的频响特性建立专有的数字算法，带来更加真实的低音效果。

而 SAM2.0 技术则是目前业界唯一可以同时控制低音喇叭 + 被动单元精准位移的专利信号处理技术，它通过对低音喇叭，被动单元进行建模，进而控制低音喇叭，控制音腔内空气震动的状态，进而精确控制被动单元的振膜位移。

总结一句话，就是一项用算法来提高声音真实度的技术。

具体的参数配置方面，华为 Sound 包含一枚 40W 的低音喇叭和 3 枚 5W 的全频喇叭，2 枚无源辐射器，频响范围在 55Hz ~ 40 KHz 之间，电源则为 24 V/2.71A。

此外还有一个值得关注的点，就是在华为 Sound 音箱上，蓝牙音频编码从之前的 SBC/AAC 标清传输升级到 LDAC 高清传输，可以通过蓝牙传输串流 96KHz/24bit 的高解析音乐，速度最高可达 990kbps。

LDAC 可传输约 3 倍于普通蓝牙音频 SBC/AAC 编码的信息量，可以在蓝牙连接的情况下聆听到接近 Hi-Res 品质的高解析音乐。

这意味着在蓝牙连接的情况下，华为 Sound 的声音品质会更好。

2、音质测试

介绍完华为 Sound 音箱的声学配置后，下面IT之家就对它的具体音质表现进行简单的测试。在测试时，IT之家选取了《Hotel California（加州旅馆）》、《鼓诗》和 Meav 的《ONE I LOVE》这三首歌曲。

测试时，IT之家华为 Sound 播放音乐的过程通过视频展示给大家，视频采用的是手机录音，建议大家佩戴耳机聆听，虽然并不能还原 Sound X 实际播放时的体验，但也可以大致感受到 Sound X 的音质情况。

首先是《Hotel California》，Sound 对开始的吉他前奏声音还原得很清脆，随后现场人群的尖叫声、鼓掌声，口哨声响起，也都可以清晰的表现出来，细节的解析力不错，但现场空间感一般；鼓点响起时，低音扬声器振膜开始明显震动，震感很足，不过低音下潜的听感倒是比较适中。

人声部分的表现比较不错，主唱的声音细节丰富细腻，听感舒适。 《鼓诗》主要是考验音箱的低音表现力，IT之家用华为 Sound 听了一遍，乐曲前面低沉磅礴的鼓声充满气势，华为 Sound 对低音的演绎也是震感强烈，不过低音音色的饱满度稍弱些，相对较松弛。 而乐曲中段大鼓、中鼓等间杂交错时，华为 Sound 对低频、中频的展现很有张力，声音错落有致，细腻清脆，可以再次听出音箱对声音真实性还原上的出色表现。 测试的第三首歌曲 Meav 的《ONE I LOVE》是一首女声独唱，接近清唱，特别是开头部分，歌唱者咬词时的唇音和换气声十分细腻，用这首歌主要看 Sound 对声音的解析力如何，也就是听起来细不细腻。 通常这首歌使用耳机更能够展现其歌唱的特点，而华为 Sound 的表现也并没有让人失望，实际播放时，对女中音的声音还原饱满甜美，换气声也有清晰的表达，更细腻的唇音也是有所表达的，这对于音箱来说是比较不容易的。可见华为 Sound 对声音细节的解析能力还是十分出众的。 整体来说，华为 Sound 的音质表现还是能够让人满意的，高中低三频都比较稳，声音细节解析能力出色，对于千元档的售价而言也能够满足日常聆听音乐对音质的要求。 三、使用体验：智能、简洁的交互，多设备协同更出彩 华为 Sound 可以通过双频 WIFI 和手机端的《AI 音箱》进行连接，也可以通过蓝牙 5.0 连接手机，作为蓝牙音箱使用，此外，相比 Sound X，它还加入了 AUX IN 有线连接。 在此前的 Sound X 上，华为引入了一碰传功能，手机碰一碰音箱，就能传音乐，让手机和音箱的连接变得十分简洁。而在华为 Sound 上，一碰传时的蓝牙连接已经支持 LDAC 高清传输，这我们在之前的介绍中已经说明。 华为 Sound 的一碰传还加入了一个比较有趣的功能，就是一碰显示歌词。 具体来说，当你用 Sound 音箱播放 AI 音箱里的歌曲时，使用华为手机碰一碰音箱 NFC 处，手机就可以弹出卡片，你可以快速查看该歌曲的歌词，很方便。不过这个功能目前只有 EMUI 11.0 支持。

除了一碰传，华为 Sound 还可以支持隔空传音。如果手机搭载 EMUI 11.0，可以将手机上的音频通过 Wi-Fi 网络镜像传送到智能音箱中播放。从手机屏幕底部边缘左侧上滑进入多设备协同界面，点击已连接的华为 Sound 按钮，即可播放音乐，操作简单又方便。

还有就是，如果你使用《网易云音乐》、《QQ 音乐》等第三方流媒体 App 播放歌曲，也可以将 App 上的流媒体音乐 URL，投放到音箱，音箱进行下载，就能实现更高码率的音乐播放。

特别是《QQ 音乐》，华为 Sound 还支持《QQ 音乐》的 Qplay 传输协议，可以在 App 上通过无线将音乐传输到华为 Sound 上播放，也很方便。

可见，作为一款可以无线连接的音箱，华为 Sound 提供了丰富的无线连接、交互的方式，你想听特定的歌曲、节目，都可以非常方便地实现。

而如果你只想随便听听，也可以直接通过 “小艺小艺”语音助手来播放随机的音频内容，就像普通的智能音箱那样。

华为 Sound 本身就内置了丰富的音频资源库，包括华为音乐、腾讯酷狗音乐，此外还囊括了喜马拉雅 / 蜻蜓 FM / 樊登读书会等主流有声内容平台、DIGIX TALK 独家有声节目等等。

在语音交互时，由于华为 Sound 搭载了 6 麦克风环形阵列，拾音效果出色，正常在房间，你用正常和人说话的音量和 “小艺小艺”交流，可以毫无障碍，不用扯嗓门对它喊。

并且，当你家中有多台华为设备时，也不用担心喊 “小艺小艺”会误唤醒其他设备，因为华为 Sound 中还有一个 “协同唤醒”的功能，开启后，小艺会根据你播放设备的状态智能选择一个合适的设备来应答。实际体验时，可以大大增强和智能音箱交互的效率。

总体而言，智能、简洁和高效的交互方式是华为 Sound 区别于音箱产品的的一大优势，其和华为手机等其他终端之间出色的联动效果也是其他智能音箱所不具备的，如果你购买音箱不仅是为了听歌，更希望它能够融入你生活的一部分，那么华为 Sound 会很适合你。

四、总结：音质与智能，鱼与熊掌的兼得

相较于此前的华为 Sound X 系列，华为 Sound 音箱在声学配置方面略有削减，但整体音质表现仍然处于出色的水平，同时在智能交互等功能层面上更有升级，因此定价千元档的华为 Sound 音箱是一款更具性价比的智能音箱产品，很适合家中有不少华为生态链产品、对音质小有追求的年轻消费者入手。

特别是目前市面上蓝牙音箱不够智能，智能音箱音质不好的普遍情况下，华为 Sound 音箱更像是两者的结合体，让鱼和熊掌得以兼得，而更亲民的价格也有利于 Sound 音箱快速填补市场的空白区域，对于消费者而言，无疑也是一件利事。