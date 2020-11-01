iOS 折扣 App 精选：《王国保卫战》三部曲

IT之家 11 月 1 日消息 今天小编带给IT之家小伙伴带来的是一系列颇受好评的独立游戏——《王国保卫战》三部曲，原价不算贵，但一系列的版本加起来也是相当大的部分花费，或者说有部分小伙伴认为原价不值，大家可于App store自行下载体验后决定是否购买/退款。

首先说的是目前排在 “策略”类第 6 名的新作《王国保卫战：复仇》，原价 30 元，现价 18 元，目前评分人数近六万，仍保持 4.9 分的评级。

第二款是 “策略”类第 7 名的《王国保卫战 2：前线》，原价 12 元，现价 6 元，评分人数 2.2 万，评级 4.9 分；而《王国保卫战 2：前线 HD》原价 12 元，目前 6 元。

第三款是 “策略”类第 8 名的《王国保卫战：起源》，原价 18 元，现价 6 元，点评人数两万，评分 4.9 分；而《王国保卫战：起源 HD》原价 30 元，现价 18 元，喜欢的小伙伴可自行查看。

除以上几款外，《王国保卫战》三部曲开发商乌拉圭 Ironhide 工作室的另一款太空奇幻游戏 《钢铁战队》位列 “策略”类第 5 名，2.2 万的评价人数，当前评分 4.9 分，原价 18 元，现价 6 元。

既然以上都提到了，就不得不再说一下三部曲中最初始的《王国保卫战》，依然免费提供下载。目前该作排在“策略”类第 72 名的位置，无数人将其称为“App Store 中最好的塔防游戏之一”，目前评分者人数5万，评级4.9分。