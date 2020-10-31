苹果 iOS 14.2/iPadOS 14.2 GM 版发布：新增 8 款壁纸，AirPods 充电优化（附更新内容大全）

IT之家10月31日消息 今日凌晨，苹果面向开发人员和公开测试人员发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 GM 版更新。IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

苹果 iOS14.2 新增了 100 多个表情符号，包括笑脸、忍者、捏手指、北极熊、渡渡鸟、甜椒、羽毛、盆栽植物等表情。

▲ 图源：MacRumors，下同

iOS 14.2 还为 Control Center 带来了全新 “音乐识别”控件，该控件增强了苹果的 Shazam 应用在 iOS 系统中的集成。音乐识别功能可让用户发现周围播放的音乐，即使戴着 AirPods，也可以识别应用中播放的音乐。

本次更新还重新设计了控制中心的 “正在播放”小部件。该部件列出了最近播放专辑，用户可能想在没有音乐播放的情况下点击并收听这些专辑。此外，AirPlay 也拥有重新设计的界面，可以更轻松地在多个启用了 AirPlay 的设备上播放音乐。

对于视力较差的人，苹果在放大镜应用中添加了 “人物检测”功能。借助该功能，iPhone 用户可以通过相机来知道其他人有多远。

苹果还略微调整了‌iPhone 上的 Apple Watch 应用设计。

针对 Apple Card 用户，iOS 14.2 更新增加了 “年度支出历史记录”选项，以便 Apple Card 持有人可以查看他们在当前日历年中的支出以及每日的收入。

借助 HomePod 14.2，iOS 14.2 更新引入了对讲功能，可将‌HomePod‌、HomePod mini 和其他设备转变为整个家庭的对讲机。

iOS 14.2 还带来了全新壁纸，包括写实与艺术两种风格，每种壁纸都拥有浅色和深色版本（相关阅读：《苹果 iOS 14.2 内置原生壁纸下载、赏析（16P）》）。

本次更新还为 AirPods 引入了优化的电池充电功能，可通过减少 AirPods 充满电的时间来减缓电池老化，并允许 HomePod 连接到 Apple TV 4K 来获得立体声、环绕声和杜比全景声（Dolby Atmos）音频。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》