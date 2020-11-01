微软 Win10 Dev 预览版 20246 发布：来自最新 FE_RELEASE 开发分支

IT之家11月1日消息 近期，微软发布了最新的Windows 10 Insider build 20246系统更新。这是第一个来自FE_RELEASE开发分支的Build版本，它不同于Windows Insider团队在5月份开始使用的MN_RELEASE分支。

IT之家获悉，来自FE_RELEASE开发分支的新Build仍然没有与特定的Windows 10版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了Win10 21H1版本。

此外，在切换到这个新的开发分支之后，微软警告Insider测试者，最近的一些新功能，包括更新的表情符号选取器、重新设计的触摸键盘、语音输入、主题感知闪屏等都会消失。后续将会再添加回来。

Windows 10 Build 20246带来了自动安装Linux发行版的wsl.exe –install命令，以及对设置应用程序，Windows Update和Windows Linux子系统的各种修复。

下面是更新内容：

更改和改进

微软在wsl.exe –install命令中增加了自动安装Linux发行版的功能。这意味着希望快速安装Windows Linux子系统的用户只需在命令行中键入`wsl.exe -install`，然后就会有一个完全设置好的WSL实例，包括他们选择的Linux发行版。

修复

修复了可能导致 Windows Update对话框中 “选择时间”的按钮不工作的问题。

修复了在任务视图中悬停在缩略图上时会在项目周围显示一个意外的边框的问题。

修复了即 chkdsk 可能会因为没有打印出已完成的消息而卡在 100%的问题。

修复了在最近的版本中，当播放音频时断开某些音频设备时，可能会导致崩溃的问题。

修复了即如果连接到没有互联网的Wi-Fi网络，“设置”中的Windows更新页面可能无法加载的问题。

修复了导致 “设置”在点击 “更新和安全”类别时有时会崩溃的问题。

修复了导致 “存储设置 ”意外显示不正确类别大小的问题（比文件资源管理器中可见的数字更高）。

修复了在 “存储设置”中管理分区大小时可能导致崩溃的问题。

修复了阻止GPU计算方案的问题，例如CUDA和DirectML不能为Windows Linux子系统内的一些用户工作。

已知问题