特斯拉国产 Model 3 预计交付日期变更为 4-6 周

IT之家11月2日消息 据特斯拉官网，特斯拉国产Model 3预计交付日期由1-2周变更为4-6周。

IT之家此前报道，10月底，特斯拉上海超级工厂中国制造整车出口欧洲仪式在特斯拉上海超级工厂举行。约7000台中国制造的Model 3整车将于明天启程远航，出口到欧洲市场，预计11月底到达比利时港口，销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等数十个国家。预计年底产生出口额 4.5 亿美元。

此前，特斯拉曾预计今年上海工厂的年产能将增加至 20 万辆。根据乘用车市场信息联席会数据，特斯拉 9 月在中国的销量为 11329 辆。以此估算，特斯拉 Model 3 的年销量约在 15 万辆左右，这也意味着上海工厂产能除供中国市场销售外仍有富余。

今年10 月 1 日，特斯拉中国官网显示，中国制造 Model 3 标准续航升级版补贴后售价为 24.99 万元 , 中国制造 Model 3 长续航后轮驱动版补贴后售价 30.99 万元，两款车型分别降价 2.165 万元和 3.415 万元，特斯拉 Model 3 车型自去年 5 月首次公布的起售价为 32.8 万元以来，近一年半的时间里降价近 8 万。