微软承认 Win10 存在的多个 bug 并将修复

IT之家11月2日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道，微软已经确认 Windows 10 中存在的两个新 bug，并表示已经开始进行修复。

▲ 图源 WindowsLatest

第一个 bug 是关于网络连接的，当用户启动微软 Store 商店程序或启用虚拟网络连接时，该错误会阻断某些用户的网络连接。

微软表示该 bug 是 Windows 10 2020 年 5 月更新（2004）和 5 月发布的累积更新引起的，部分报告表示这跟网络代理的使用有关，而其他报告则表示这是由于 Windows 10 更新影响了 “网络连接状态指示器（NCSI）”。

IT之家了解到，这一问题已被大量用户反馈，而微软也承诺在每周二的更新中解决，该更新（Windows 10 KB4580364）计划在两周内进行下发。

第二个问题则可能导致 “开始”菜单中的磁贴显示存在问题。用户反馈称其磁贴显示为灰色，并显示 “正在进行应用更新”。微软没有承诺何时解决这一 bug，但 9 月发布的 Win10 预览版本似乎已解决该问题。

此外，微软还表示已发现 Windows 10 中存在其他问题，包括睡眠模式无法工作且 “重置此 PC”功能无法正常使用的问题。