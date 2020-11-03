苹果 11 月 11 日发布会新品前瞻：首款自研 ARM 电脑芯片、AirTags、AirPods Studio

北京时间 11 月 3 日凌晨消息，刚刚苹果发布邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这也是今年的第四次线上发布会。

首款自研芯片的 Mac 要来了？

关于这次发布会的内容，关注度最高的可能就是苹果首款自研电脑芯片。苹果首款自研电脑芯片的信息，是在 WWDC 开发者大会时公布的，苹果认为芯片是硬件的核心也是产品的根本。苹果的自研芯片将采用 ARM 架构，官方称新芯片将有更高的扩展性、高性能 GPU、专业能力更强，神经引擎更强。

苹果首款自研芯片 Apple Silicon 处理器

ARM 架构的芯片具备低功耗、低发热、长续航、实时连接的特点，从高通骁龙到三星猎户座，从 MTK 到海思麒麟，这些基于 ARM 架构而来的定制 SoC 引领了智能手机的发展，这些 SoC 是智能手机发展的基石，而 ARM 架构，是组成这些 SoC 的心脏。苹果的 A 系列处理器则是 ARM 架构中的优等生，是那种成绩最好的别人家的孩子。所以对于苹果来说，从 X86 架构转移到 ARM 架构，最不用担心的就是产品的性能问题。另外，采用 ARM 架构的电脑芯片还有一个优势，对 iPhone 和 iPad 等应用更好适配。

在开发者发布会时，Craig 用基于 A12Z 仿生打造了一款搭载 macOS Big Sur 系统的 Mac。，他展示了微软给苹果适配的 Office 和 Adobe 制造的图像软件 Photoshop，还有自己的 Final Cut Pro X 和 Logic Pro X。这都是原生 App，在这个本来是 ARM 架构的移动芯片上运行的很好，以此说明这个芯片 + macOS Big Sur，已经可以胜任日常而不是只做个没人用的系统。顺便展示了下自己不是单打独斗还有合作伙伴。

首款搭载苹果自研芯片的 Mac 电脑将在年底上市，而这次的发布会恰巧符合时间点。顺便一提，macOS Big Sur 至今未推送正式版，或随着这次发布会正式推送。

追踪器 AirTags 还有戏？

传了将近的一年的追踪器 AirTags 这次也有可能推出。AirTags 或内置 U1 芯片，利用 UWB 能够将定位精度缩小至 10cm 左右，理论上可实现精准的位置定位。AirTags 可以应用在人与设备、设备与设备之间的定位。

头戴式耳机 AirPods Studio 也可能会发布？

同样还是传了一年的苹果头戴式无线耳机 AirPods Studio 也有可能在这次发布会上公布。传闻 AirPods Studio 将是 AirPods 无线耳机中最高端的产品，具有专业音效。