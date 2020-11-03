马斯克称 1 个月后发布更新的特斯拉 Cybertruck 电动皮卡，或有尺寸变更

据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今日表示，该公司将对 Cybertruck 卡车进行 “小幅改进”，从而改善这款纯电动皮卡的设计。关注这款车的消费者一定迫不及待地想要知道车辆迎来了哪些改进，但是截至目前，特斯拉尚未对外公布修改内容。

马斯克在 11 月 1 日表示，特斯拉将在 “一个月左右”之后公布修改内容，他称特斯拉届时将会向公众发布改进后的 Cybertruck 的照片。一年以前，马斯克在世人面前展示了 Cybertruck，他此前曾表示在经过了一些新的设计修改之后，Cybertruck 可以变得更好。

尺寸变更

Cybertruck 体型巨大，这已经不是秘密了。在去年于加利福尼亚州举行的新车发布会上，当 Cybertruck 出现在舞台上之后，在场的观众和网上观看发布会的观众立刻就注意到了它的超大尺寸。然而，对于很多汽车市场来说，大尺寸卡车并不少见，尤其是美国市场。虽然美国消费者钟情于大尺寸皮卡，但是车辆体积过大也会导致一些问题，例如车辆无法轻松停进车位、车库中，或是在狭小的道路上难以顺利通过等。

此前，马斯克用一个增强现实应用证明，Cybertruck 可以停进常见的美国家庭车库中。后来马斯克又表示，Cybertruck 的宽度可能会减少 1 英寸（约 2.5 厘米），长度会减少 6 英寸（约 15.2 厘米）。对于来自世界其他地方，尤其是欧洲和亚洲的车主来说，车身尺寸减少也是一件好事，因为在这些人口稠密的地区，狭窄的道路随处可见，车身过大会导致车辆在行驶过程中遇到很多问题。

2019 年 11 月，特斯拉举办了 Cybertruck 新车发布会，在发布会结束仅仅一个月之后，马斯克就表示可能会修改车身尺寸。特斯拉将在不牺牲驾乘空间和载物空间的情况下，对车身尺寸进行修改。

提升载物能力

此前马斯克曾暗示，将对 Cybertruck 做出几项旨在提升载物能力的新设计。中置车门就是其中之一，车主可以摇下车辆的后窗，将驾驶室与车辆载货区域打通，对于需要运送长度较长的货物的建筑工人来说，这个功能非常实用。此外，对于人口较多的大家庭来说，这个功能同样十分实用，它可以提升车辆的装载量，家庭每周的采购任务将变得更为轻松。

马斯克深知，对 Cybertruck 进行修改，会让这辆纯电动皮卡变得更好。在 2020 年第三季度财报电话会议上，马斯克谈到了其他汽车制造商，以及他们希望对现款车型进行升级的想法，然而这些改款实际上却降低了车辆的实用性和吸引力。马斯克说道：“汽车企业将会发布很多看上去很炫酷的汽车，我们不能坐以待毙，要抢在他们之前。他们做出的车，实际上变得更差了，会让消费者感到失望。”一年之后，Cybertruck 就将正式上市，或许在上市的时候，这辆车能够再一次让消费者感到惊讶。