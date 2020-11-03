销量低于预期：消息称三星 Galaxy Note 20 减产超 3 成

IT之家 11 月 3 日消息 看来，三星 Galaxy Note 20 系列的表现并不比 Galaxy S20 系列好。韩媒 TheElec 报道称，三星在 10 月份只生产了原计划产量 70% 的 Galaxy Note 20。

报道称，三星最初计划在上个月生产 90 万台 Note 20 系列，但最终只生产了 60 万台。消息称，10 月份 Galaxy Note 20 和 Note 20 Ultra 的生产比例约为一比二，生产率的调整显然对标准机型的影响比 Ultra 版本更大。

虽然两款机型的主要规格相同，但 Note 20 Ultra 的设计更高级，而且它还提供了更好的相机规格、更高的刷新率、更大的电池、更多的内存和 MicroSD 卡支持。

三星近日公布第三季度业绩时表示，随着新款旗舰手机的推出和大众市场机型在主要市场的销售走强，智能手机销量与上一季度相比增长了 50%。由于新的 Note 20 系列是在第三季度末推出的，因此可以肯定的是，平价手机对销量的贡献更大。

IT之家了解到，销量不佳可能是由于三星旗舰机的价格偏高，以及疫情带来的经济不确定性。

根据一家名为 M Science 的公司的非官方统计，Galaxy S20 在销售的前七周，出货量相比 Galaxy S10 低了 50%。销量低于预期显然是三星发布 Galaxy S20 FE 的原因。

此外，三星似乎还将比预期更早发布 Galaxy S21，以弥补旗舰机销量的损失。该公司已经警告称，预计今年第四季度的营收将下降，部分原因是竞争加剧。

尽管 Galaxy S20 的出货量似乎令人失望，但该系列在 2020 年上半年对全球 5G 收入的贡献最大。该公司目前在 5G 智能手机销售中占据主导地位，但分析师认为，由于其首个支持 5G 的产品系列，它很快就会被苹果取代。