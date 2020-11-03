京沪高铁回应浮动票价：按不同需求合理调整，体现优质优价

IT之家11月3日消息 京沪高铁于10 月 23 日发布公告称，决定对京沪高铁票价进行优化调整，实行浮动票价机制。
据证券时报报道，京沪高铁董事长刘洪润昨日表示，“京沪高铁自身有定价权，公司从上市开始就在研究建立灵活票价机制”“今年 10 月公司已适时推出灵活的票价机制”“这次优化调整的原则是票价有升有降，按照旅客对图定旅行时间、席别服务的不同需求合理调整票价，让广大旅客有更多的出行选择，同时体现优质优价”。
IT之家了解到，目前从北京南站到上海虹桥的高铁票价为，二等座 553 元，一等座 933 元，商务座 1748 元，全程最快 4 小时 18 分钟。
据官方信息，今年 12 月 23 日调整后起，各列车票价规则如下：
将京沪高铁时速 300~350 公里动车组列车二等座公布票价进行优化调整，同时将商务座、特等座和一等座与二等座的比价关系分别按照 3.5 倍、1.8 倍和 1.6 倍执行。
改变目前执行的固定票价的做法，实行优质优价、灵活的浮动票价机制，以现行执行票价为基准价实行上下浮动。
将北京南站~ 上海虹桥站全程列车二等座最高执行票价调整为 598 元，最低执行票价调整为 498 元。
全程列车商务座最高执行票价调整为 1,998 元，最低执行票 价为 1,748 元。
京沪高铁北京南站~ 上海虹桥站间区间列车参照全程列车执行票价按照运行距离对应调整执行票价。