京沪高铁回应浮动票价：按不同需求合理调整，体现优质优价

IT之家11月3日消息 京沪高铁于10 月 23 日发布公告称，决定对京沪高铁票价进行优化调整，实行浮动票价机制。

据证券时报报道，京沪高铁董事长刘洪润昨日表示，“京沪高铁自身有定价权，公司从上市开始就在研究建立灵活票价机制”“今年 10 月公司已适时推出灵活的票价机制”“这次优化调整的原则是票价有升有降，按照旅客对图定旅行时间、席别服务的不同需求合理调整票价，让广大旅客有更多的出行选择，同时体现优质优价”。

IT之家了解到，目前从北京南站到上海虹桥的高铁票价为，二等座 553 元，一等座 933 元，商务座 1748 元，全程最快 4 小时 18 分钟。

据官方信息，今年 12 月 23 日调整后起，各列车票价规则如下：