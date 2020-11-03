微软 HoloLens 2 开发版正式在美国上市：售价约 23412 元，总价值 31773 元

IT之家11月3日消息 早在 2019 年 5 月，微软首次公布了 HoloLens 2 开发版套装。在宣布 1 年半之后，微软今天宣布 HoloLens 2 开发版在美国全面上市。微软还将在年底前将这款新版 HoloLens 2 带到加拿大、德国、法国、英国、爱尔兰、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和意大利地区。

IT之家获悉，HoloLens 2 开发版包括 HoloLens 2 设备，价值 3500 美元（约合人民币 23412 元）；Azure credits 额度价值 500 美元；3 个月的 Unity 专业许可证价值 450 美元；3 个月的 Pixyz Plugin 许可证价值 300 美元；HoloLens 2 开发版总价值 4750 美元（约合31773元）。

但微软 HoloLens 2 开发版总花费只需 3500 美元。

微软表示，“将 HoloLens 2、Azure 混合现实服务和应用最广泛的实时 3D 开发平台 Unity Pro 整合在一起，使开发人员能够轻松地使用你的工业设计数据创建专业的混合现实体验。PiXYZ 插件为你提供了使用计算机辅助绘图（CAD）或建筑信息管理（BIM）数据创建实时体验的工具。”

你可以在这里向微软订购，价格为 3500 美元。微软还宣布，将在 2021 年初提供低至每月 99 美元的金融分期付。