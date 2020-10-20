坚果 R2 推出线下赏机活动：北京、上海、杭州、深圳、成都

IT之家10月20日消息 延续 Smartisan 经典设计语言的坚果 R2 正式发布，它搭载高通骁龙 865、6.67 英寸 90Hz 双曲面屏、UFS 3.1、1.08 亿像素主摄镜头、4510mAh 超大电池等等 5G 旗舰配置，还预置了 Smartisan OS 8.0 与 TNT 2.0 双系统，号称是“下一代手机，更是下一代电脑”。

IT之家报道，全新 Smartisan TNT go 也已发布，搭载 12英寸2K 显示屏、内置 10,160mAh 大电池、拥有超薄的全尺寸键盘与大面积玻璃触控板，配合全新的 Smartisan 智能手写笔，为你带来 TNT 概念的完整体验。

坚果手机表示，在北京、上海、杭州、深圳、成都五座城市准备了线下互动体验展区。活动现场为各位网友准备的由星级咖啡师带来的专属咖啡，欢迎前往参加线下赏机活动，且现场下单可额外赠送 Smartisan 真无线 TWS 蓝牙耳机一副（下单后邮寄）。

同时，坚果表示，现在也为提前报名且来到现场参与互动会的锤友准备了限量小礼品，数量有限发完为止，报名截止日期：该场活动开始前一天 24 : 00。

此外，每天 14 : 00，会有大家熟悉的员工也会在现场与大家互动，讲解本次新品眼前及背后的故事。

●具体地址及时间安排

10.24

北京 · 朝阳区三里屯路 19 号院 1 号楼三里屯太古里 B1 层顺电 (三里屯太古里南区)

上海 · 闵行区吴中路 1799 号万象城 F5Onezero 美承数码馆 (万象城店)

10.25

杭州 · 西湖区双龙街与崇仁路交叉口 1 层杭州西溪银泰城

深圳 · 福田区益田路 5033 号平安金融中心 3 楼顺电平安店

10.31

成都 · 青羊区太升南路 222 号赛格广场 1F1 号门赛格广场

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