Smartisan OS 8.0 推送时间公布：坚果 R2 今晚推送稳定版，Pro 3 下个月尝鲜更新

IT之家10月20日消息 在今晚的坚果手机2020新品发布会上，正式发布了坚果R2手机，带来了曲面全面屏、1亿像素镜头和5G网络等支持。

在发布会上，Smartisan OS 8.0 正式公布。 现在Smartisan OS 8.0 推送计划公布。坚果 R2 今晚推送稳定版； 坚果 Pro3 11月开放申请尝鲜版更新，12 月 31 日前推送。

Smartisan OS 8.0带来了拟物 UI 的极致，利用图标的光和影，将人类在生活中的种种感知——时间，空间，气象，光线，融入到手机中去。将此称之为——“感知光影”。

除了“感知光影”，过去一年里，坚果也更新了整个动画框架。以一种自然而克制的方式，将动画融入系统当中。



图钉功能推出 2.0 版本，可以同时钉住最多 5 个 App，快速调出你钉住的应用。

实时字幕功能先已新增实时翻译功能，可以识别系统音频、实时翻译并显示在浮窗。

为效率而生的“任意开关”，多项设置，一键 combo，请看图。

一步 3.5，新增横屏模式，更多更丰富的多屏共存场景，不错过、不耽误每件事。

大爆炸 3.5，新增区域录屏功能，炸你想炸的区域、保存你想保存的画面。

IT之家获悉，Smartisan OS 8.0 新增 App 隐私密码，不再需要放在加密板块中，即可对 APP 启动进行加密。敏感权限提醒和“小报告弹窗”，则可以实时监控应用使用敏感权限的情况。

坚果手机团队和红茶移动联合研发了断网寻踪功能。在手机不慎丢失后，一旦 SIM 卡被移除，手机能自动继续连接上备用网络，来进行定位、锁定以及抹除操作，为找回手机提供帮助。

Smartisan OS 8.0 搭载全新的“时间胶囊”功能，将设定时间内的所有“记录”自动整理在一起，不论是文件、照片、文档，都能在使用时简单拖动调用，非常好用。

Smartisan OS 8.0，共带来 180 项基础体验升级、79 项新功能升级。