与 vivo / 高通合作，腾讯游戏语音 GVoice 推出芯片级游戏语音处理技术

IT之家 11 月 3 日消息 根据腾讯游戏官方的消息，腾讯游戏语音 GVoice 与 vivo 联手打磨出基于第五代 Qualcomm AI 引擎的游戏语音处理技术。

官方表示，GVoice 算法针对游戏场景进行深度优化，在游戏场景下比传统 IM 软件的语音处理算法有更加优异的音质表现。传统 IM 软件（VOIP）算法的平均杂音时长比例为 11.5% ，而 GVoice 的平均杂音时长比例为 3.4%。利用 Qualcomm AI 引擎上的 Qualcomm® Hexagon™ DSP 运行 GVoice 算法后，降噪效果更加明显。通过对 GVoicetopology 位置的移动，vivo 深度优化运行在 QualcommAI 引擎上 Hexagon 处理器里面的 GVoice 参数，以针对游戏场景取得更佳效。

开启游戏及 GVoice 语音后，GVoice 中的降噪算法不再运行在 CPU 上，而是运行在 Qualcomm AI 引擎的 Hexagon 处理器上，整机耗电量下降 20mA/s，GVoice 所占的 CPU 资源在原有基础上减少约 30%。

IT之家了解到，GVoice 是腾讯专为游戏打造的一站式语音解决方案，全面覆盖实时语音、语音消息、语音转文字、文明语音、语音同传、魔音变声、语音播报等丰富应用场景，应用于《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟》、《使命召唤》、《天涯明月刀》、《完美世界》等 2000 余款公司内外部游戏。