399 元，小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 皮卡丘定制款上架

IT之家11月3日消息 感谢IT之家网友 瑶瑶灵 热心线索投递，小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 皮卡丘定制款现已上架小米商城，拥有无线立体声、低延时同步传、语音指令操控、双麦通话降噪、长续航等卖点，与原版售价持平，均为 399 元，点击购买。

IT之家了解到，小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 采用半入耳式佩戴结构，单边耳机仅重 4.5g，采用蓝牙 5.0 芯片。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 升级双核芯片，采用全新双耳同步传输技术，将声音信号同时传递到左右耳机，有效降低声音延迟，同时具有强抗干扰性，左右耳机连接更稳定。

此外，该耳机针对 MIUI 系统全面优化了 LHDC 蓝牙解码，同时采用全新架构对硬件进行了深度优化。开启低延迟设置后，可大幅降低声音延迟，保障声画同步。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 支持唤醒语音助手，同时还支持本地语音指令，播放音乐时无需唤醒语音助手，即可进行 “上一首 / 上一曲下一首 / 下一曲”切歌操作。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 支持 ENC 环境降噪技术，采用双麦克风阵列环境降噪技术，有效降低通话时的环境噪声。

得益于新一代芯片的功耗控制和充电盒电池容量的增加，搭配充电盒使用，该耳机续航时间最高可达 24 小时；耳机单次使用续航时间 5 小时。同时，充电盒兼容 Qi 标准无线充电。