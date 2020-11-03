首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

399 元，小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 皮卡丘定制款上架

2020/11/3 23:35:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家11月3日消息 感谢IT之家网友 瑶瑶灵 热心线索投递，小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 皮卡丘定制款现已上架小米商城，拥有无线立体声、低延时同步传、语音指令操控、双麦通话降噪、长续航等卖点，与原版售价持平，均为 399 元，点击购买

IT之家了解到，小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 采用半入耳式佩戴结构，单边耳机仅重 4.5g，采用蓝牙 5.0 芯片。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 升级双核芯片，采用全新双耳同步传输技术，将声音信号同时传递到左右耳机，有效降低声音延迟，同时具有强抗干扰性，左右耳机连接更稳定。

此外，该耳机针对 MIUI 系统全面优化了 LHDC 蓝牙解码，同时采用全新架构对硬件进行了深度优化。开启低延迟设置后，可大幅降低声音延迟，保障声画同步。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 支持唤醒语音助手，同时还支持本地语音指令，播放音乐时无需唤醒语音助手，即可进行 “上一首 / 上一曲下一首 / 下一曲”切歌操作。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 支持 ENC 环境降噪技术，采用双麦克风阵列环境降噪技术，有效降低通话时的环境噪声。

得益于新一代芯片的功耗控制和充电盒电池容量的增加，搭配充电盒使用，该耳机续航时间最高可达 24 小时；耳机单次使用续航时间 5 小时。同时，充电盒兼容 Qi 标准无线充电。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米耳机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用