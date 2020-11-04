微软 GitHub 警告：将封杀转发 YouTube 视频下载代码的用户

IT之家 11 月 4 日消息 一周前有报道称，微软已经删除了 YouTube-DL 的代码，这是一个开源的互联网视频下载命令行应用程序，以回应美国唱片业协会的数字千年版权法（DMCA）请求。

对此网友也作出回应，在网络上到处转发代码，包括将代码转发到 GitHub。

微软的回应则是威胁要封杀这样做的用户，微软称：“如果你想通过向这个仓库发帖来提交或争议移除通知，请停止。因为我们不接受对这个仓库的 Pull Request 或其他贡献。请注意，如果不按照下面列出的适当程序重新发布与移除通知中的内容完全相同的内容，则违反了 GitHub 的 DMCA 政策和服务条款。如果你在本仓库中发布的内容违反了我们的服务条款，我们将删除该内容，并可能会暂停对你的账户的访问。”

IT之家了解到，电子前沿基金会认为，YouTube-DL 具有合理使用的目的，包括从 YouTube 下载自己的内容或备份可能因其他原因被删除的视频。

微软的该请求并不是基于该工具本身侵犯了版权，而是根据美国版权法第 1201 条，该工具是一种规避工具，是非法的。

根据公共知识法律总监约翰 - 伯格迈耶的说法，该工具违反了版权法，因为它显然是为了 “规避 YouTube 等授权流媒体服务所使用的技术保护措施”，并 “在未经授权的情况下复制和传播美国唱片业协会成员公司所拥有的音乐视频和录音制品”。