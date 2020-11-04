微软宣布下周停止支持 Win10 Build 1809，提醒用户升级系统

IT之家 11 月 4 日消息 微软正准备退役另一个 Windows 10 版本——Windows 10 版本 1809，或者说 2018 年 10 月更新，该更新一直是微软 Win10 系统最具争议的功能更新之一。

这一切都是因为 2018 年 10 月更新出厂时存在一个重大的 bug，有可能导致某些存储在库中的用户文件被删除，这家软件巨头最终决定暂时撤下该更新，在大约一个月后重新发布了该更新，但出现了其他问题。

IT之家了解到，Windows 10 2018 年 10 月更新本应在今年 5 月退役，但由于全球健康危机迫使许多人开始在家工作，该公司最终决定将其支持结束日期延长六个月。IT管理员因此有更多的时间来升级他们的电脑，从而为 Windows10 版本 1809 的消亡做准备。

“该版本的最终安全更新将于 2020 年 11 月 10 日发布，而不是 2020 年 5 月 12 日。3 月，我们宣布将暂停所有支持的 Windows 客户端和 Windows 服务器版本的可选非安全更新发布（也称为 "C" 和 "D" 版本），以使组织有时间在全球新冠大流行的情况下专注于业务连续性。”微软在今年早些时候宣布。

现在时间到了，Windows 10 1809 版本预计将在下周退役，用户再次被警告应尽快升级设备。不过并不是所有的 SKU 都会受到这一变化的影响，微软将停用针对消费者的版本，Windows 10 版本 1809 的教育和企业 SKU 将继续像以前一样提供服务。

"2020 年 11 月 10 日，Windows 10 1809 版本的家庭版、专业版、工作站专业版和物联网核心版将达到服务结束。在该日期之后，运行这些版本的设备将不再收到包含最新安全威胁保护的每月安全和质量更新。我们建议您立即将这些设备更新到最新版本的 Windows 10，" 微软警告说。