工信部全面放行：三大运营商均获 eSIM 技术应用服务批文

据工信部官网消息，10 月 19 日，工业和信息化部发布批文，同意中国移动、中国电信开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务；在今年年初，工信部已经发布了关于中国联通开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务的批复。至此，三大运营商均获得在物联网领域开展 eSIM 技术应用服务的批准。

eSIM 卡，即 Embedded-SIM，嵌入式 SIM 卡。eSIM 卡的概念就是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理 SIM 卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。未来通用的 eSIM 标准建立将为普通消费者、企业用户节省更多移动设备使用成本，并带来更多的便利、安全性。

特别是对于对功耗、尺寸非常敏感的物联网终端而言，eSIM 卡更是不可或缺。

工信部全面放行：三大运营商均获批文

工信部在批文中指出，为适应互联网行业应用加快从消费型向生产型转变的需要，原则同意中国移动、中国电信在全国范围内开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务。

工信部强调，物联网等领域 eSIM 技术应用服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务；应严格遵守码号管理相关要求，仅可使用 13 位物联网号码开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务；仅可在自有渠道办理物联网等领域 eSIM 技术应用服务，与转售企业合作提供相关服务须另行申请。

同时，工信部还要求加强业务规范管理、有效防范安全风险，应采取有效措施确保对 eSIM 平台的管理权和 eSIM 终端的写卡权，不得以任何形式授权其他企业开通相关权限和功能。

除此之外，工信部还要求运营商进一步完善网络安全防护、网络数据和用户个人信息保护、安全评估、安全事件应急管理等制度，切实履行国家和行业主管部门网络与数据安全的有关要求，强化相关管理措施，有效防范网络与信息安全风险。

万物智联时代：eSIM 将更加不可或缺

随着 5G、万物智联时代的到来，在物联网设备领域，eSIM 卡更是充分发挥了自身的优势。例如，智能手表和运动手环等物联网设备，具备体积较小、抗震要求较高和存储需求较低的特点，eSIM 卡恰好与其无缝对接。

比起实体 SIM 卡，eSIM 卡有着诸多优点：首先，对用户而言，eSIM 卡是将存有用户身份信息的芯片直接嵌入到设备主板上，无需用户进行物理插拔，实现了电子化和无卡化。第二，对终端设备商来说，在进行设备的主板设计时，无需再专门预留卡槽，提高了设计的自由度。第三，由于 eSIM 卡内嵌于主板上，极大地改善了抗震和防水能力，特别适用于复杂、严苛环境中的小型电子设备。第四，eSIM 卡并未与特定运营商绑定，用户可在不同运营商之间随时切换。

在 eSIM 应用上，由于中国联通在过去对于 eSIM 开展非常积极，针对智能手表做出了一些深度合作，抢先与苹果手表合作，而 Apple Watch3 也因为联通开放了 eSIM 功能，成为抢手货。总体来看，当前联通一直处于抢跑模式。不仅苹果手表，还包括小米、华为等手表也都支持 eSIM 功能。这意味着联通开始执行 “eSIM 一号双终端”业务。

在近期举办的 “5G NB-IoT 发展产业峰会”上，工信部相关负责人披露：我国移动物联网设备连接数已经超过 10 亿个，其中 NB-IoT（窄带物联网）连接数已经破亿。目前我国已建立了 70 多万个物联网相关基站，到今年底我国的移动物联网设备连接数有望达到 12 亿个。今年年底，我国的 NB-IoT 网络要实现县级以上城市主城区的普遍覆盖。