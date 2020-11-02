部分地区运营商下架 4G 套餐，入网需办理新 5G 套餐

IT之家11月2日消息 据《广州日报》今日报道，部分地区用户反馈称 “被 5G”，5G 套餐无法降级，更有运营商下架 4G 套餐。

对于此现象其进行了线下走访，业内人士透露称，运营商为了推广 5G 套餐，已悄然将低价的 4G 套餐下架，用户如需要办理 4G 套餐只能通过线下营业厅和电话客服，有部分地区电信运营商甚至直接将 4G 套餐下架。

据报道，中国移动客服向其表示，4G 套餐依然能在掌厅 APP 上办理，但通过输入关键词搜索，仅显示 4G 流量叠加包、4G + 高清语音等，无法找到 4G 套餐办理入口；之后又通过联通 APP 搜索 4G 套餐，页面自行跳转到 “靓号商品专区”，点击后出现的是腾讯大王卡或 5G 套餐。

业界人士透露，四川电信的 4G 套餐已从当地电信运营厅下架，老用户更改套餐或新用户入网均只能选择新推出的 5G 套餐。用户一旦选择升级为 5G 套餐，大概率无法再自行改回 4G 套餐。

报道指出，三大运营商均采取了 “收紧 4G，推广 5G”的策略，将部分 4G 套餐与 5G 套餐合并，亦或者直接下架一些低价 4G 套餐。

广州一网友反馈表示，他使用的广州联通卡在网上营业厅能换的套餐中，“保号”套餐已不可寻，最低是月租费都在 19 元以上的互联网套餐（类似于王卡），而 5G 套餐最低价 99 元。

业界人士表示，今年 4 月开始，各大运营商已逐步加大对手机厂商补贴力度，这与 3G/4G 时代的合约机政策有所不同。如今运营商通过这种在经销商、卖场、电商平台购机的补贴方式，使手机厂商更愿意加快 5G 手机的推出与销售，进而推动自身 5G 套餐用户数的快速增长。

IT之家了解到，按照权威人士的说法，我国 5G 网络全面普及大约还需要 5-8 年的时间，也就是说，目前大部分用户使用了 5G 套餐而没有 5G 手机，当然也存在使用 5G 手机用 4G 套餐的用户。