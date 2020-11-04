仅 11.9cm 长，佳能发布旗下最短最轻 RF70-200mm F4 镜头

IT之家 11 月 4 日消息 根据佳能官方的消息，今天，佳能发布了 EOS R 系统 RF 镜头新品远摄变焦镜头 RF70-200mm F4 L IS USM。

IT之家了解到，佳能新款 70-200 F4 镜头得益于 RF 系统的短后对焦距离设计，通过在更靠近成像平面的位置配置大口径镜片来减小整个光学系统的尺寸。此外，通过采用改变总长度的外旋型变焦模式、对机械部件和镜片的有效布置，实现了整个光学系统的小型化。与 EF 70-200mm f/4L IS II USM（2018 年 6 月发布）相比，新的 RF70-200mm F4 L IS USM 在保持高画质的同时，大大缩减了镜头体积和重量：总长度从约 176 毫米减少到约 119 毫米，减少约 32%；重量从约 780 克减少到约 695 克，减轻约 11%，更便于携带和拍摄，成为最短、最轻的佳能 70-200 F4 相机交换镜头。同时在拍摄时，即使将镜筒伸出使用镜头的长焦端拍摄时，也可以保持良好的平衡。

RF70-200mm F4 L IS USM 在搭配支持机身防抖的相机时，可实现相机和镜头的协同防抖。搭配使用 EOS R5 拍摄照片时可以实现 7.5 级的手抖动补偿效果，拍摄动态视频时也能实现较高等级的防抖效果；即使搭配使用不支持机身防抖的 EOS R（2018 年 10 月发布），也可实现 5.0 级的手抖动补偿效果。

RF70-200mm F4 L IS USM 预计将于 2020 年 12 月中旬上市。据悉，佳能 RF 70-200mm F4 L IS USM 镜头海外售价 1,599 美元。

除此之外，佳能还推出了 RF50mm F1.8 STM 镜头，全长仅约 40.5 毫米，重量仅约 160 克，适合街拍和日常快照。与 EF50mm f/1.8 STM 相比，RF50mm F1.8 STM 进一步缩短了最近对焦距离，最大放大倍率提高到 0.25 倍，最近对焦距离缩短至 0.3 米。

RF50mm F1.8 STM 将于 12 月上旬上市，海外售价 199 美元。