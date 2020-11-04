联想 IdeaPad 14s 2020 款双 11 大促：10 代 i3+512GB 固态，3466 元

IT之家11月4日消息 随着远程办公的普及，用户对笔记本电脑的需求也在增加。在当前 PC 市场，搭载英特尔 10 代酷睿 i3 处理器的笔记本无疑是高性价比的理想之选。联想 IdeaPad14s 2020 款正在开启双 11 促销活动，i3-10110U+8GB 内存 + 512GB + 无线鼠标的组合只需 3466 元，即可满足你的办公需求。

IT之家了解到，联想 IdeaPad 14s 2020 款搭载了英特尔 10 代酷睿 i3-10110U 处理器。随着处理器的更新换代，i3-10110U 已经来到了双核四线程的规格，主频 2.1GHz，睿频可达 4.1GHz，更高的频率将会带来更加极速的应用响应。

对于主流的办公场景来说，8GB 内存即可保证流畅运行。联想 IdeaPad 14s 2020 搭载了 8GB DDR4-2666 内存，双通道的配置可以更好地发挥核显的性能。硬盘也是影响应用响应速度的一大因素，联想 IdeaPad 14s 配备了 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD，既有高速又有大容量，有需要的用户还能选配加装更大容量的机械硬盘。

作为一款 3000 元价位的笔记本，联想 IdeaPad 14s 的设计也可圈可点。这款 14 英寸的笔记本机身采用金属拉丝设计，重量只有 1.5kg，厚度为 19.9mm，外出携带也更加轻松。

联想 IdeaPad 14s 屏幕尺寸为 14 英寸，1080p 全高清分辨率，左右边框仅为 7.5mm。作为一款商务本，笔记本的顶置摄像头采用了物理防窥板的设计，平时可以挡住摄像头保护隐私，使用更加安心。

办公笔记本的接口往往是越多越好，这样可以在工作中随时接驳各种设备，提高工作效率。联想 IdeaPad 14s 配备了 3 个传统的 USB 接口，一个 HDMI 接口用来连接显示器，标准 SD 卡读卡器更加适合相机用户使用。

联想 IdeaPad14s 的促销套装中还配备了价值 69 元的联想小新无线鼠标，蓝牙连接，大大提高工作效率。

【购买建议】

在英特尔 i3-10110U 处理器的加持下，联想 IdeaPad 14s 2020 款拥有了满足日常办公的足够性能，同时又将价格压在 3000 元档位，适合作为一台工作机使用。这款笔记本还通过了高低温开机测试、震动测试、机械冲击测试等 11 项严格测试，长时间使用的稳定性得以保障。

联想 IdeaPad 14s 2020 款目前正在各大电商平台开启双 11 促销活动，i3-10110U/8G/512G 鼠标套装售价仅 3466 元，感兴趣的小伙伴现在就可以下单了。