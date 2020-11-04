曝三星 Galaxy S21 系列将于明年 1 月 14 日发布，1 月 29 日开售

IT之家11月4日消息 外媒 SamMobile 和 AndroidCentral 此前以各自分别通过自己的渠道确认，三星准备在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列，而韩媒매일경제表示该系列机型将于 1 月下旬左右上市。

知名爆料者 @Jon Prosser 爆料称，三星准备将于 2021 年 1 月 14 日推出 Galaxy S21、Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra 三款机型。他声称，这家韩国科技巨头将在同一天开始 Galaxy S21 系列的全球预售 ，并将于 2021 年 1 月 29 日开始正式发货（发售）。在 Prosser 的推文中，他还表示 Galaxy S21 系列将提供多种配色，包括：黑色、灰色，粉红色、银色、紫色和白色。

据目前已有爆料信息，三星 S21 系列依然将延续三款机型的配置，例如 Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra。其中 Galaxy S21 Ultra 内部代号为 O3，型号为 SM-G998U。

此外，三星 Galaxy S21 Ultra 将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2x Infinity-O 显示屏，5000mAh 电池，108MP 主摄，40MP 前置镜头等。

其他方面，三星 Galaxy S21 Ultra 运行基于 Android 11 的 One UI 3.0 稳定版，预计将配备高刷新率曲面屏（144Hz 概率大于 120Hz），在中美等市场搭载高通骁龙 875 芯片，而在印度等其他市场采用 Exynos 2100 SoC，尺寸为 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm（算上相机突起部分为 10.8mm）。

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks

其他方面，此前多个权威韩国媒体称三星将在 S 系列产品线中加入 S Pen 支持，不过IT之家发现 OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味新设备能可能采用类似 Galaxy Tab 上那样将 S Pen 置于外部的设计。

▲ 三星 Galaxy S21，图源 @OnLeaks

▲ 三星 Galaxy S21 ，图源 Coverpigtou & @xleaks7

▲ 三星 Galaxy S21+，via： MySmartPrice