首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

曝三星 Galaxy S21 系列将于明年 1 月 14 日发布，1 月 29 日开售

2020/11/4 14:54:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家11月4日消息 外媒 SamMobile 和 AndroidCentral 此前以各自分别通过自己的渠道确认，三星准备在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列，而韩媒매일경제表示该系列机型将于 1 月下旬左右上市。

知名爆料者 @Jon Prosser 爆料称，三星准备将于 2021 年 1 月 14 日推出 Galaxy S21、Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra 三款机型。他声称，这家韩国科技巨头将在同一天开始 Galaxy S21 系列的全球预售 ，并将于 2021 年 1 月 29 日开始正式发货（发售）。在 Prosser 的推文中，他还表示 Galaxy S21 系列将提供多种配色，包括：黑色、灰色，粉红色、银色、紫色和白色。

据目前已有爆料信息，三星 S21 系列依然将延续三款机型的配置，例如 Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra。其中 Galaxy S21 Ultra 内部代号为 O3，型号为 SM-G998U。

此外，三星 Galaxy S21 Ultra 将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2x Infinity-O 显示屏，5000mAh 电池，108MP 主摄，40MP 前置镜头等。

其他方面，三星 Galaxy S21 Ultra 运行基于 Android 11 的 One UI 3.0 稳定版，预计将配备高刷新率曲面屏（144Hz 概率大于 120Hz），在中美等市场搭载高通骁龙 875 芯片，而在印度等其他市场采用 Exynos 2100 SoC，尺寸为 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm（算上相机突起部分为 10.8mm）。

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks

其他方面，此前多个权威韩国媒体称三星将在 S 系列产品线中加入 S Pen 支持，不过IT之家发现 OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味新设备能可能采用类似 Galaxy Tab 上那样将 S Pen 置于外部的设计。

▲ 三星 Galaxy S21，图源 @OnLeaks

▲ 三星 Galaxy S21 ，图源 Coverpigtou & @xleaks7

▲ 三星 Galaxy S21+，via： MySmartPrice

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用