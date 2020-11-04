英特尔收购以色列初创公司 Cnvrg.io，继续巩固其机器学习业务

11 月 4 日消息，据国外媒体报道，英特尔继续通过收购优质的初创公司，深耕机器学习和人工智能领域。该公司近日收购了一家以色列公司 Cnvrg.io——建立和运营一个供数据科学家构建和运行机器学习模型的平台，平台可以追踪和培训多个模型并对其进行比较，创建推荐等等。

英特尔用简短的声明确认了这次收购。发言人表示：“我们已确认收购了 Cnvrg，它将成为一家独立的英特尔子公司，并将继续为现有和未来的客户服务。”这些客户包括 lighttricks、 ST Unitas 和 Playtika。

他们并没有透露本次交易的具体细节，也没有透露哪些成员会加入英特尔。Cnvrg 由 Yochay Ettun（首席执行官）和 Leah Forkosh Kolben 共同创立，从包括 Hanaco Venture Capital 和 Jerusalem Venture Partners 在内的投资者那里筹集了 800 万美元，PitchBook 预估最新一轮融资大约为 1700 万美元。

就在一周前，英特尔刚收购了 SigOpt，以促进其人工智能业务和机器学习建模领域。

对于这笔交易英特尔并没有做过多说明，但是从上一次的收购行动背后可以窥见到，英特尔一直在将业务重点放在下一代芯片上，以便更好地与英伟达 (Nvidia)等大公司和 GraphCore 等规模较小的公司竞争。对下一代计算的关注，也旨在抵消其遗留业务的下滑，上个季度，英特尔公布其收入下降了 3% ，主要是其数据中心业务。

2019 年，英特尔公布了大约 38 亿美元的人工智能业务收入，但它希望能借助像 SigOpt，Cnvrg 这些公司来帮助推动促进更多人工智能业务。