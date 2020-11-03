英特尔 11 代桌面酷睿 Rocket Lake 外观曝光

IT之家 11 月 3 日消息 B 站 Up 主結城安穗 - YuuKi_AnS 称拿到了一张英特尔 11 代桌面酷睿处理器的图片，从图片来看，11 代酷睿 Rocket Lake-S 采用了与上代 Comet Lake-S 系列相同的 LGA 1200 接口。
IT之家了解到，第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，英特尔表示 Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。
第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：
全新 Cypress Cove 架构源于 Ice Lake 酷睿架构和英特尔 Xe 显卡架构。
两位数的 IPC 性能提升。
显著的越代性能提升。
多达 20 条 CPU PCIe 4.0 通道，进一步提升配置灵活性。
搭载英特尔 Xe 显卡架构的增强英特尔超核芯显卡。
英特尔快速视频同步技术，为最新编解码器提供更出色的视频转码和硬件加速。
全新超频特性，带来更灵活的调谐性能。
英特尔深度学习加速和 VNNI 支持。