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英特尔 11 代桌面酷睿 Rocket Lake 外观曝光

2020/11/3 19:46:30 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 3 日消息 B 站 Up 主結城安穗 - YuuKi_AnS 称拿到了一张英特尔 11 代桌面酷睿处理器的图片，从图片来看，11 代酷睿 Rocket Lake-S 采用了与上代 Comet Lake-S 系列相同的 LGA 1200 接口。

IT之家了解到，第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，英特尔表示 Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。

第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：

  • 全新 Cypress Cove 架构源于 Ice Lake 酷睿架构和英特尔  Xe 显卡架构。

  • 两位数的 IPC 性能提升。

  • 显著的越代性能提升。

  • 多达 20 条 CPU PCIe 4.0 通道，进一步提升配置灵活性。

  • 搭载英特尔  Xe 显卡架构的增强英特尔超核芯显卡。

  • 英特尔快速视频同步技术，为最新编解码器提供更出色的视频转码和硬件加速。

  • 全新超频特性，带来更灵活的调谐性能。

  • 英特尔深度学习加速和 VNNI 支持。

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关键词：英特尔

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