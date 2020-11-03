英特尔 11 代桌面酷睿 Rocket Lake 外观曝光

IT之家 11 月 3 日消息 B 站 Up 主結城安穗 - YuuKi_AnS 称拿到了一张英特尔 11 代桌面酷睿处理器的图片，从图片来看，11 代酷睿 Rocket Lake-S 采用了与上代 Comet Lake-S 系列相同的 LGA 1200 接口。

IT之家了解到，第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，英特尔表示 Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。

第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：