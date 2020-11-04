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中国铁路：西银高铁开始试运行，运营时间将由 14 小时缩至 3 小时

2020/11/4 23:02:04 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月4日消息 央视新闻报道，11 月 3 日上午 9 时，55571 次试验动车组从西安北站缓缓驶出，对西安北至庆阳区段进行运行图参数测试，标志着西银高铁正式进入试运行阶段。

试运行期间，主要通过列车运行图参数测试、故障模拟和应急救援演练、按图行车试验 3 个阶段，检验各系统在正常与非正常条件下运输组织的适应性，验证行车组织方式能否满足满图运行要求，检验设备故障和自然灾害条件下的应急处理能力，为完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。

IT之家获悉，西银高铁是国家《中长期铁路网规划》中 “八纵八横”高速铁路主通道包海通道的重要组成部分，穿越了毛乌素沙漠边缘和世界上规模最大的黄土塬——董志塬，是国内首条修建在黄土层最长段落的有砟高速铁路，也是国内在建铁路一次性建成里程最长的有砟高速铁路

西银高铁于 2015 年年底开工建设，全长 618 公里，其中，陕西段全长 193 公里，甘宁段全长 425 公里。设计时速 250 公里，预留时速 350 公里有砟高铁提速条件。建设工期 5 年，全线共设车站 20 处。这条高铁开通运营后，从西安乘坐火车到银川将由现在的 14 小时缩短至 3 小时左右。

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关键词：中国铁路高铁

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