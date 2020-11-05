苹果 iPhone 12 Pro 在应用加载速度测试中击败三星 Note 20 Ultra

IT之家 11 月 5 日消息 在 PhoneBuff 进行的一项实际应用速度测试中，苹果 iPhone 12 Pro 成功击败了三星 Note 20 Ultra，两者分别搭载 A14 芯片、 6GB 内存和骁龙 865 芯片、 12GB 内存。

该性能测试测量了每部手机打开一系列应用所需的时间。每款智能手机都打开了同一系列应用，包括 Facebook、相机应用、微软应用、Adobe Rush、游戏等。

iPhone 12 Pro 在包括 Adobe Rush 中渲染视频的测试部分中遥遥领先，并通过启动几款游戏保持领先。苹果 iPhone 12 Pro 在一分钟 41 秒内完成了第一轮应用开启测试，而 Note 20 Ultra 则花了一分钟 55 秒完成同样的任务。

在第二轮（衡量智能手机在后台保持应用运行的能力）测试中，iPhone 在 42 秒内完成，而 Note 20 Ultra 则用了 46 秒。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note 20 Ultra 是之前 Phone Buff 进行的应用开启速度测试的冠军，现在 iPhone 12 Pro 是新的冠军。根据 PhoneBuff 的数据，距离 iPhone 上一次占据榜首位置已经有 20 个月了。