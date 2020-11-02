分析师：苹果 iPhone 12/Pro 超瓷晶面板有望引领手机新标配

IT之家11月2日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

除了5G功能之外，苹果首次在iPhone 12系列新机玻璃盖板的材质上选用Ceramic Shield（超瓷晶面板），比传统手机玻璃抗跌落能力增强4倍。

据《财联社》报道，太平洋证券分析师王凌涛称，此次发布的四款iPhone 12均搭载了超瓷晶面板，显示了苹果有意大面积推开这一材料的市场应用，并且很大概率上将此视为未来2-3代手机盖板零部件的标配。

太平洋证券梳理超瓷晶面板供应链，目前iPhone12的超瓷晶玻璃材料由康宁独供，蓝思科技则是负责全工段的加工，加工商还包括伯恩光学，但是蓝思的交付占比超过70%。

IT之家从苹果官网获悉，通过引入全新的材质，使得iPhone 12系列的耐用性大幅提高。

超瓷晶面板全新引入了硬度比大多数金属还要高的纳米级瓷晶体，使其与玻璃融为一体。原理听上去简单，但因为大多数瓷本身并不透明，所以实际加工难度极高。通过控制晶体类型和结晶度，苹果研发出一项独家配方，从而尽可能体现瓷的硬度，同时保持材料的光学通透性。正是这项技术上的突破，成就了这块非常适合在显示屏上使用的超瓷晶面板。它的硬度大大超越了玻璃面板，是 iPhone 的又一个创举。

对面板来说，坚固是件好事，但苹果还希望它能够抗刮划。因此，和玻璃背板一样，其使用自己的双离子交换工艺来对面板进行强化，以抗刮裂和划痕，抵御日常磨损。

苹果表示，除了采用超瓷晶技术之外，在设计上，面板更与机身边缘完全齐平，这有助于面板获得更多保护，从而进一步提升了面板的耐用性。所有这些改进，使抗跌落能力增至四倍，这也是 iPhone 12 在这项功能上的一大飞跃。