苹果将在明年 2 月前生产 250 万台采用自家芯片的 Macbook，iPhone 11 Pro/Max 将停产

IT之家 11 月 5 日消息 据日经亚洲报道，消息人士表示，随着苹果希望迅速减少对英特尔芯片的依赖，这家科技巨头正在要求供应商在 2 月份之前生产 250 万台搭载其自主设计的 CPU 的 MacBook 笔记本电脑。

据知情人士透露，这些首批使用 Apple Silicon 处理器的 MacBook 的初始生产订单相当于 2019 年 MacBook 总出货量的近 20%，后者为 1260 万台。

苹果还在假日季节前为旧款 iPhone 下了强劲的订单，以弥补其 5G 系列的短缺，该系列因冠状病毒流行而面临长达一个月的生产延迟。

消息人士补充说，这家美国科技巨头计划在明年第二季度推出其他使用自家 CPU 的 MacBook 机型，进一步取代英特尔的微处理器。苹果曾表示，打算在两年内彻底削减 MacBook 产品线中英特尔标准 CPU 的使用，而竞争对手惠普、戴尔、联想和华硕的电脑也使用这些 CPU。

苹果计划在下周二举办 Apple Silicon MacBook 的在线发布会，同一周，苹果将开始出货延迟的 5G iPhone 12 Mini 和 iPhone 12 Pro Max，另外两款机型 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 则已于 10 月 23 日开始发货。

为了填补货架上的空位，苹果已经要求供应商从 10 月到年底准备超过 2000 万台 iPhone 11、iPhone SE 和 iPhone XR 手机，以备节日购物季和明年初使用。直接知情人士向日经亚洲表示，这相当于苹果今年新 iPhone 12 系列订单的四分之一以上，后者约为 7500 万至 8000 万部。

消息人士补充说，10 月之后组装的任何 iPhone 11、iPhone SE 和 iPhone XR 手机都不会配备充电器或有线耳机。同时，他们表示，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 已经达到了产品寿命的终点，将不再生产。

“iPhone 11 的势头出乎意料的强劲，而且一直在持续。但 Pro 和 Pro Max 的情况并非如此。”一位高管级人士告诉日经记者。

“iPhone 11 Pro 和 Pro Max 是时候 [停产]了，”另一位直接知情人士说。该消息人士补充说，继续生产这两款机型将 “影响 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 的销售”，而 iPhone 11 的规格足以避免这一问题。

第三位消息人士表示，去年 9 月推出的旗舰手机之一 iPhone 11 和今年春季推出的高性价比 iPhone SE 的订单量分别接近 1000 万台左右，“老款手机的订单确实比预期要好”。

该人士表示，10 月起生产的新款 MacBook 和旧款 iPhone 仍将在中国生产。

IT之家了解到，2019 年苹果在全球智能手机市场的第二名位置被华为夺走，最近小米在 9 月季度将其挤出前三。期待已久的 5G iPhone 12 在假日季节中开始销售，可能会帮助该公司在今年最后一个季度反弹，但欧洲和美国的新一波 COVID-19 继续影响消费者信心和全球经济前景。

消息人士称，与最新的 iPhone 处理器芯片一样，苹果最新的 MacBook CPU 也是由美国公司设计，但由全球最大的合约芯片制造商台积电生产，并采用台积电最先进的 5 纳米芯片制造技术。