特斯拉西欧电动汽车市场销量冠军不保，市场占有率下降 20%

据报道，一年以前，特斯拉在欧洲电动汽车市场上还占有主导地位，然而在过去的一年中，市场发生了巨大的变化，特斯拉在西欧市场的销量被其他几家车企成功超越。

市场分析师马蒂亚斯 · 施密特（Matthias Schmidt）发布的数据显示，在当前的西欧电动汽车市场上，特斯拉的市场比例为 13.5%，而 2019 年第三季度时，这一比例高达 33.8%。换句话说，在短短一年之中，特斯拉西欧的市场占有率下滑幅度达到了 20% 以上。

今年，多家其他汽车制造商在西欧电动汽车市场上超越了特斯拉。今年第三季度，共有三个汽车集团的西欧电动汽车销量超过了特斯拉，它们分别是大众集团、雷诺 - 日产 - 三菱联盟，和现代汽车集团。

不过需要明确的是，特斯拉只有一个品牌，而上述三家汽车集团旗下都拥有多个品牌。虽然利润率较低，但是传统车企也开始加大了纯电动汽车的销量，这些车企这样做的原因，一方面是为了满足欧洲严格的二氧化碳排放规则，另一方面是希望靠各国政府提供的优惠政策来提升电动汽车销量。

以 12 个月滚动销量作为标准，特斯拉的销量为 9.76 万辆，比大众集团和雷诺 - 日产 - 三菱联盟都少了几千辆。

今年第四季度，由于开始向欧洲出口中国制造的 Model 3 车型，特斯拉有望提升其销量地位，甚至有可能突破该公司在 2019 年创下的全年 11 万辆的记录，然而与其他一些 OEM 厂商相比，特斯拉 2020 年全年的销量可能会稍显逊色。

今年前 9 个月中，纯电动汽车销量领先的汽车集团和品牌包括：

大众汽车集团：8.7 万辆

雷诺 - 日产 - 三菱联盟：8.3 万辆

特斯拉：6.3 万辆（同比减少 1.2 万辆）

特斯拉业绩变现一部分与 Model S 和 Model X 的市场需求疲软有关，其他造成销量下降的原因还包括：主要依赖单一车型的销量（Model 3），以及 COVID-19 疫情所导致的市场封锁，疫情对供应链造成了极大的影响。