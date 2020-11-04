19999 元，三星 W21 5G 正式发布：Galaxy Z Fold 2 微调版

IT之家 11 月 4 日消息 2020 年 11 月 4 日，三星&中国电信第十三代 “心系天下”系列续作 W21 5G，致辞 “勇者无畏，仁者无疆”，售价持平前代（19999 元），即日起即可预约购买。

时至今日，无需多言，折叠屏机型的出现就像这行业的一剂猛药，搅动了多年波澜不惊，形态同质化严重的手机市场。

三星 W21 5G 是三星旗下第四款折叠手机，不同于更广为人知的三星 Galaxy S 和 Galaxy Note 系列，W 系列从 “公益”消费的角度，匹配 “高端商务”用户的需求，秉持传承、创新、尊贵、思仁理念，在三星旗舰手机的基础上推陈出新，而 W21 5G 也是在这个基础上为用户带来的一款顶级商务机型。

该机与前作 W20 5G 类似，都是在早先的三星 Galaxy Z Fold 系列旗舰机型的基础上进行小幅度升级优化而来，相对于三星 Galaxy Z Fold 2，W21 5G 支持双卡双待功能，也是三星首款双卡双待机型。

此外，该机外观与三星 Galaxy Z Fold 2 有所区别。官方将其配色称为 “熠辉金”，应为在 Galaxy Z Fold 2 基础上添加花纹和标语所来。

值得一提的是，虽然是与中国电信联合开发，但该机支持全网通。

三星 W21 5G 搭载了高通骁龙 865+ SoC，采用一块具备 120Hz 刷新率以及 2208×1768 分辨率的 7.6 英寸内屏，和一块 2260×816 分辨率的 6.23 英寸外屏，机身尺寸为 128.2 x 159.2 x 6.2mm，提供 12GB+512GB 的存储组合，内置 4500mAh 电池，并支持 25W 快充功能。

而在拍照方面，该机配备两枚像素为 1000 万的前置摄像头，以及由 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素长焦摄像头组成的后置三摄模组。

IT之家知悉，该机支持Samsung Knox技术，提供六重防护，且拥有“心系天下”系列所有用户权益，包括所有电信会员权益和额外的服务，例如机场休息室、快速安检通道这类权益。