韩媒：三星或将在 Galaxy S21 系列中取消 AKG 耳机赠送，但也可能同时捆绑无线耳机

IT之家11月4日消息 据韩国媒体 TopDaily 今日报道，三星电子（Samsung Electronics）考虑在 Galaxy S21 系列中移除传统的 AKG 耳机，但也极有可能在取消赠品的同时将该系列机型捆绑最新的 Galaxy Buds Beyond 耳机销售（与赠送有所区别，不一定降价）。

▲ 图源 TopDaily

业内人士透露，三星电子正在考虑将定于明年上半年发布的 “ Galaxy S21”系列产品套装中的组件（耳机、充电器等），非常大概率取消耳机。例如，三星之前在美国发布的 “ Galaxy Note 20”中不包括有线耳机。

韩媒指出，三星此举参考于苹果。众所周知，苹果最近从 iPhone 12 包装中取消了耳机和充电器的赠送。同时，受到苹果无线耳机销售的启发，三星可能会将其 Galaxy Buds Beyond 耳机捆绑销售。

一家证券公司高管称：“随着苹果将 5G 引入 iPhone 12，成本增加，且由于新冠疫情的不确定性，因此通过移除包装部件以降低成本。”且（三星）明年有可能通过取消新产品中的耳机来降低成本（也可能指售价）。”“三星电子必须立即与苹果的 AirPods 竞争，但目前三星还没有相应的竞争力。这是必不可少的商业行为。”

在韩国，三星 Galaxy Buds Live 无线耳机售价约 20 万韩元，而子公司 Haman 的 “ AKG N400”售价约 23 万韩元。

IT之家了解到，三星电子似乎正在致力于开发新的无线耳机。例如三星已于 10 月 29 日在欧盟知识产权局（EUIPO）和美国专利局（USPTO）注册了 “Galaxy Buds Beyond”专利。

此前三星电子在进行旗舰机型预订时都会提供免费的赠品，例如 Galaxy Buds Plus 和 Galaxy Buds Live。因此三星有意将 Buds Beyond 与 Galaxy S21 捆绑在一起销售也完全说得过去。