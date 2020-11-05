特斯拉 Semi 电动卡车尚未投产就收到最大一笔订单

据报道，特斯拉今日从一家卡车租赁公司赢得了大量电动半挂式卡车 “Semi”的订单，而且有可能是迄今为止最大的一笔订单。

2017 年，特斯拉发布了 Semi 电动半挂式卡车，到目前为止尚未量产。但卡车运输公司 Pride Group Enterprise 今日宣布，已经预订了 150 辆特斯拉 Semi 卡车。

Pride Group Enterprise 还表示，未来可能将订单增加到 500 辆。据悉，Pride Group Enterprise 已经向特斯拉支付了押金。

Pride Group Enterprise 表示，经研究表明，特斯拉提供了市场上最好的 8 级纯电动卡车。但该公司同时表示，将来也期待着与其他生产 8 级卡车的制造商合作。

分析人士称，150 辆订单，再加上 350 辆的选项，这可能是特斯拉迄今最大的一笔 Semi 订单。根据卡车的最终数量和配置，这笔交易的价值将在 2200 万美元至 1 亿美元之间。

据悉，Pride Group Enterprise 必须向特斯拉支付至少 300 万美元的押金，才能确保这笔订单。

Pride Group Enterprise 在美国和加拿大经营着十几个网点，该公司计划根据这两个地区的需求，向其租赁客户提供这些 Semi 卡车。

特斯拉计划为 Semi 提供两种配置选项，一次充电可以行驶 300 英里和 500 英里两种，预计成本分别为 15 万美元和 18 万美元。

Pride Group Enterprise 并未透露特斯拉何时交付这些车辆，但 Semi 的生产已经推迟了几次，从 2019 年推迟到 2021 年，现预计很快就开始生产。