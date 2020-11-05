上海 “共享特斯拉”每分钟 2 元，平台资质受质疑

IT之家11月5日消息 据央视财经报道，在上海的“我要云车”网络平台上，可以租到特斯拉，包含特斯拉Model 3、Model S、Model X三种车型，时租均为每分钟2元钱。此前特斯拉中国人士表示，此项租车业务与特斯拉公司无关，而相应平台资质受到质疑。上海市交通委表示事件正在调查中。

IT之家获悉，“我要云车”关联公司为我要云车网（上海）汽车服务有限公司，该公司成立于2017年1月，注册资本为1亿人民币，法定代表人为王志勇，经营范围包含：汽车租赁，电子商务（不得从事金融业务），从事汽车专业领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等，该公司由王志勇100%持股。

据中国经营报报道，我要云车网公司是新能源汽车共享服务运营商，推出企业免费用车模式，加入终身制会员的企业，出资购买1辆特斯拉车，可使用平台在上海所有的特斯拉汽车，实际投资款达到20%年化收益，服务费用从年化收益中扣除，还可获得等值积分。3年到期，我要云车网公司全款收购特斯拉车，到期后，前200名用户可置换到期时值等值股权或者续签3年继续享受20%年化收益。

值得一提的是，特斯拉 Model 3、Model S、Model X 三种车型目前国内起售价为 24.99 万元、73.39 万元、77.29 万元，国内暂不提供租赁方式，但美国地区已上线租赁付费的购买方式，有意通过租赁方式体验特斯拉车型的用户可期待特斯拉后续政策。