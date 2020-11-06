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特斯拉将在上海工厂二期内生产 Model Y，面积大于 Model 3 一期

新浪科技 2020/11/6 7:50:03 责编：远洋
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据报道，特斯拉已经向中国工信部备案了 Model Y 车型，而该公司位于上海的工厂有可能已经开始了 Model Y 的生产，因为工信部的备案照片上的车辆有国产徽章，此前该工厂所生产的 Model 3 上也有该徽章。

如果想要在中国大规模量产汽车，所有车企都需要实现获得中国相关部门的批准。车辆不仅需要在工信部备案，在车辆被认定适合作为乘用车后，该部门还会审批其制造技术。

2019 年底，为了在中国生产 Model 3，特斯拉已经走了一次这个流程。在上海超级工厂建成之后，特斯拉让 Model 3 成为了该工厂大规模生产的首款车型。2019 年底，在获得了生产批准后，特斯拉正式启动了上海工厂的生产线。2020 年 1 月，国产版 Model 3 被交付到中国消费者手中。

Model Y 也将经历类似的程序，特斯拉官网显示，该公司最早将于 2021 年开始在中国生产 Model Y，这意味着特斯拉或将在 2021 年初开始向订单持有者交付首批国产 Model Y。特斯拉计划在中国生产长续航版和高性能版 Model Y，两个版本均提供全轮驱动。

特斯拉将在上海工厂二期内生产 Model Y，其面积明显大于负责生产 Model 3 的工厂一期部分。Model Y 有可能在未来超越 Model 3，成为特斯拉最受消费者欢迎的车型。

该车预计将于 2021 年开始生产，上海将引领 Model Y 在全球范围内的产能爬坡。当前，特斯拉还在德国柏林建设工厂，明年开始该公司将开始在德国工厂内生产 Model Y，将新车引入欧洲市场。

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关键词：特斯拉Model Y

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