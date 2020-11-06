今天苹果 iPhone 12 mini/Pro Max、HomePod mini 接受预定，但新款 MagSafe 皮套和充电器可能要明年

11 月 6 日上午消息，在 iPhone 12 系列发布会结束后，iPhone 12 的皮质手机壳并没有与硅胶和透明手机壳一起出售。但从一些印刷物料中获悉，苹果公司将把这些附件放在 11 月 6 日与 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 一同发售。但是，苹果的新型皮套和 MagSafe Duo Charger 的供货情况尚无定论。

苹果今早分享了一份新闻稿，提醒客户有关 iPhone 12 mini 和 Pro Max 的预订将于明天，一周后这些产品将会送到买家手中。

在新闻稿中，有关新款手机皮套和 MagSafe Duo 充电器的信息并没有提及。但是，苹果分享了与上个月相同的信息：

您可以从 apple.com，Apple Store 应用程序和商店中购得 MagSafe 配件。适用于所有 iPhone 12 型号的 MagSafe 皮套将从 11 月 6 日星期五开始订购。皮套和 MagSafe Duo Charger 稍后将提供。

有趣的是，措辞 “以后”，苹果并没有承诺新款皮套、MagSafe Duo Charger 将于 2020 年面世，听起来很有可能在 2021 年发布。通常，如果苹果公司对发布日期更有信心，则会用 “年底前来”这样的词语来具体说明（例如 Apple Fitness + 的描述）。当然，苹果有可能只是在这里模糊描述，并在本月或下个月推出这些产品，但是如果我们在 2021 年之前看不到这两种新产品，不要感到惊讶。

除了将于明天推出的 iPhone 12 mini 和 Pro Max 以及常规皮套之外，今天 HomePod mini 也将接受预订。