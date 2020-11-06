阿里巴巴财报 “悲喜交加”：电商仍是主心骨，用户增长不容易

昨日晚间，阿里巴巴公布截至 2020 年 9 月 30 日的 2021 财年第二财季业绩，报告显示，阿里巴巴集团营收为 1550.59 亿元，同比增长 30%，非美国通用会计准则下净利润达 470.88 亿元，同比增长 44%。这里需要注意的是，阿里巴巴本季度归属于普通股股东的净利润为 287.69 亿元，同比下滑 60%——主要是由于去年 9 月季度取得蚂蚁集团 33% 股份时确认的一次性重大收益，以及与蚂蚁集团相关并授予员工的股权激励费用上升。

事实上，本季度是传统电商的淡季，但在后疫情时期用户习惯线上化、促销季以及快消品类的持续渗透之下，阿里巴巴核心商业依然保持了相对稳健的增长。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇认为，这是 “又一个强劲的季度”。

但与此同时，本季度阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数量为 8.81 亿，相比上一季度增长 700 万，市场预估则是 8.99 亿，财报发布后，阿里巴巴盘前转跌。

一边是核心商业稳步复苏，一边是用户增速几近停滞，阿里巴巴的财报似乎 “悲喜交加”。不过，“行”也好，“不行”也罢，都需要综合来看。

电商仍是主心骨

横向对比阿里巴巴近三年来的财报，本季度营收位居第二，仅次于 2020 财年第三季度，即自然年 2019 年第四季度，不过，巨大体量下，阿里巴巴的营收增速一直在放缓，同比及环比增长分别为 30% 和 0.8%。

本季度，淘宝、天猫、菜鸟、饿了么、盒马鲜生、Lazada 等所在的核心商业营收 1309.22 亿元，占总营收的 84.4%，同比增长 29%，与大盘基本一致。具体到淘宝及天猫，淘宝线上已付实物 GMV 同比增长百分之十几，天猫线上已付实物商品 GMV 同比增长 21%，天猫服饰的增长速度已恢复到较新冠疫情爆发前更高的水平，天猫国际已付 GMV 在本季度同比增长 37%。

双 11 前，直播不断，阿里巴巴在财报中透露，截至今年 9 月 30 日止的 12 个月，淘宝直播产生的 GMV 已超 3500 亿元。另外，本季度手机淘宝经历改版，首页信息流化，全面拥抱直播和短视频，作为今年双 11 前的大动作，其效果自然备受关注。阿里巴巴在财报中提到，新的界面将有助于在未来增强用户参与度、提高消费者购买转化率。张勇也在财报后的分析师会议上解释，推荐信息流与用户搜索是互补的，这将带来更多沉浸式的体验并增加用户的浏览时间，双 11 期间有助于其更好地发现感兴趣的商品，由此进一步转化为消费行为。当然，答案究竟如何，可能需要在下一季度的财报中寻找。

用户增长不容易

再来看用户。本季度，阿里巴巴中国零售市场年度活跃用户（在过去 12 个月中存在购物行为的用户）数量为 7.57 亿，单季度净增长达 1500 万，上一季度净增长为 1600 万。而中国零售市场移动月活跃用户达 8.81 亿，单季度净增长 700 万，增速为三年来最低。

下沉市场被视为新用户最主要的来源地。阿里巴巴在财报中强调，淘宝特价版是其在下沉市场获取新用户和消费者的关键驱动因素。2020 年 6 月，其移动月活跃用户约 4000 万，到 9 月，这个数字变成了 7000 万，但如果与前面中国零售市场月活跃用户的单季度净增长对比，其实淘宝特价版的新用户，可能都是老熟人。

张勇也指出，说淘宝和淘宝特价版完全没有任何重叠，是不太可能的。“但我们确实吸引了很多新的消费者来到特价版。”体量如此庞大，想要继续拉新，肯定不容易。不妨换个角度，比如再把客单价提高些？

云计算待盈利拐点

内需、云计算和大数据、全球化是阿里巴巴面向未来的三大战略，也被张勇称为阿里巴巴的三大长期增长引擎。“我们对于为客户创造价值的坚定投入，充分体现在核心商业的稳健表现及阿里云的强劲增长之中。”

本季度阿里云营收 148.99 亿元，同比增长 60%，在总营收中占比达 10%，已连续四个季度营收超百亿元，逐季提升，且保持在 50% 以上的高速增长。同时，经调整 EBITA 亏损为 1.56 亿元，去年同期为亏损 5.21 亿元，同比收窄。阿里巴巴在财报中称，截至今年 9 月 30 日，约 60% 的 A 股上市公司为阿里云的客户。

9 月底举办的云栖大会上，阿里云宣布进入 2.0 时代。云计算的前期投入巨大，但当走过高速增长期、步入正轨后，规模效应显著。阿里巴巴 2020 年投资者大会上，阿里巴巴集团首席财务官武卫曾表示，阿里云将在 2021 财年内实现盈利。在财报后的分析师会议上，她补充，预计阿里云在两个季度内可实现盈利。

饿了么得分要看美团

本地生活这次争回了一口气——本季度营收 88.39 亿元，同比增长 29%。

毕竟调整不少。今年 7 月，饿了么宣布从餐饮外卖平台升级为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台，扩大即时配送服务范围，涵盖生鲜、杂货和鲜花等多个品类。8 月，饿了么 “百亿补贴”计划正式上线，此前该计划已经过近一个月的试点。饿了么表示，“百亿补贴”将成为常态化的补贴行动。

财报中透露，饿了么的日均付费会员数量同比增长 45%。增长归增长，饿了么的卷面得分可能还需要参照一下同一个考场的美团，和自己比进步，更要和对手比份额。

大文娱得感谢游戏

本季度，阿里文娱营收为 80.66 亿元，同比 8%，主要是由于网络游戏收入的增长，但部分被用户管理收入的下降所抵消。经调整 EBITA 亏损为 7.1 亿元，相比之下，去年同期亏损了 23.80 亿元，这其中依然有在线游戏业务的功劳，以及优酷业务减亏的原因。此外，本季度于优酷日均付费用户同比增长 45%，除了原创内容，88VIP 会员计划贡献也不小。

阿里巴巴游戏业务所属所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）也整体升级成为独立事业群。上一季度，武卫在财报后的分析师会议上 “点名”游戏业务，称自该季度起，自研线上游戏业务已跨越孵化阶段。

阿里巴巴还是在游戏里 “越陷越深”了。

必须拿下的新零售

阿里巴巴核心商业中有一项 “其他”收入，包括了天猫超市、盒马鲜生等在内的新零售业务。本季度，这部分营收 261.32 亿元，同比增长 44%，不过，上一季度，这个数字是 80%。财报还显示，截至今年 9 月 30 日，自营盒马门店已有 222 家，主要分布在一、二线城市。截至今年 9 月 30 日的 12 个月，盒马年度活跃消费者超 2600 万。

今年，同城零售、社区团购都是高频词。京东零售成立了大商超全渠道事业群，天猫超市事业群升级为同城零售事业群，美团、拼多多、滴滴在社区团购拼杀。张勇在被问及社区团购话题时称，这一市场现在处于白热化阶段，阿里巴巴正密切关注其变化与发展。“我们有很多新兴计划都是直接针对于低线城市与农村地区市场，我们推出了很多新的业务模式，其中也涉及到在团购方面的尝试。”他认为，社区团购处于超早期的发展阶段，寻求把握用户的玩家很多，但用户很容易因为更好的体验而转变。

盒马鲜生、天猫超市均为高频消费业务，模式属于重资产，投入大、战局乱，需要做长久对峙的准备。武卫此前称，新业务将成为阿里巴巴收入增长的主要驱动力。同城零售也好，社区团购也罢，都是必争之地。“我们认为阿里巴巴拥有最好的条件，处在最好的位置，可以把握相关的机会。”张勇说道。