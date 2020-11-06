天猫：11 月 11 日苹果 iPhone 12 全系敞开买，支持 12 期分期免息

IT之家 11 月 6 日消息 今天晚上（11 月 6 日）晚上 9 点，苹果 iPhone12 系列新品 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 将正式上架 Apple 天猫官方旗舰店以及苹果官网，消费者可优先全款购买。

据悉，其中 Apple 天猫官方旗舰店提供 12 期分期免息，并且号称11月11日“iPhone12 全系将敞开卖”，首批预购商品将在 11 月 13 日陆续发货。

此外，2020 年秋季所发布的全系列新品，包括 iPhone 12 系列、新款 iPad Air 4、新款 Apple Watch Series 6、新款 iPad 等，都全部支持 12 期分期免息。

价格方面，iPhone 12 mini 64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元；iPhone 12 Pro Max 128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

IT之家了解到，消息称由于与新冠肺炎疫情相关的生产延迟，再加上最近的零部件短缺，导致苹果新款机型 iPhone 12 的假日季供应出现短缺。为了应对这个问题，苹果已经订购了超过 2000 万部老款 iPhone 机型。

10月21日起，天猫2020双11全球狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次。同时京东京享红包也开始领取，同样每天3次（点此领取），准备双11剁手的朋友千万不要错过。