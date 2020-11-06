理想汽车召回 10469 辆理想 ONE 电动汽车，并为此前 “升级”说法致歉

IT之家 11 月 6 日消息 据国家市场监督管理总局显示，日前，重庆理想汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期在 2019 年 11 月 14 日至 2020 年 6 月 1 日的理想 ONE 电动汽车，共计 10469 辆。

本次召回范围内的车辆由于前悬架下摆臂球销脱销力设计原因，车辆受到碰撞冲击时可能导致前悬架下摆臂球销脱开，可能会影响车辆的操控，极端情况下会增加发生事故的风险，存在安全隐患。

重庆理想汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换球销脱出力更高的前悬架下摆臂，以消除安全隐患。

此外IT之家了解到，理想汽车刚刚在官微发布致歉信，称 2020 年 11 月 1 日理想汽车宣布将为 2020 年 6 月 1 日及之前生产的理想 ONE 车辆升级球销脱出力更高的前悬架下摆臂，信息发布后，许多车主、媒体和专家朋友们都指出 : 此次行动应该按照 “召回”来定义，而非 “升级”，理想汽车的表述不符合行业和公众的认知。对于这些批评和指正，我们做了深入的反思，诚恳地接受大家的批评，并对之前不正确、不合理的做法向各位车主、媒体和行业的朋友表示深深的歉意。我们决定立刻启动主动召回程序，并向国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心进行了主动召回备案。

《理想汽车，重新定义“召回”》