“水果姐”Katy Perry 确认加盟 2020 天猫双 11 狂欢夜

IT之家 11 月 6 日消息 国际流行天后凯蒂 · 佩里（Katy Perry）确认加盟 2020 天猫双 11 狂欢夜（简称 “猫晚”）。

2020 猫晚由优酷、东方卫视联手打造，将于 11 月 10 日 19：30 登陆上海梅赛德斯奔驰文化中心，同时在优酷、淘宝直播、东方卫视、浙江卫视直播，并覆盖全球 200 多个国家和地区。 据悉，本届猫晚将邀请 100 多位艺人，带来意想不到的跨界合作，并在全球 200 多个国家和地区播出，晚会还将派送总价值超过 5 亿元的福利。

IT之家了解到，今年阿里文娱技术团队还将为猫晚移动端用户提供全新的视听体验。这项被称为 “迷妹之眼”的体验，将实现横竖屏无界切换。观众可以选择横屏看舞台全景，也可以旋转到竖屏，享受 C 位明星直拍视角。晚会画面在旋转手机时保持水平，画面与手机屏幕之间的动静反差充满动感。

此前，泰勒 · 斯威夫特、妮可 · 基德曼、斯嘉丽 · 约翰逊、贝克汉姆夫妇等多位国际巨星，都曾在猫晚留下经典瞬间。

10月21日起，天猫2020双11全球狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次。同时京东京享红包也开始领取，同样每天3次（点此领取），准备双11剁手的朋友千万不要错过。